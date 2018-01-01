أين ذهبت 60 مليار دولار؟ كنز مادورو الغامض

سما / وكالات

منذ أن ألقت القوات الأمريكية القبض على الرئيس الفنزويلي السابق نيكولاس مادورو، انصبّ الاهتمام بشكل كبير على احتياطيات البلاد النفطية الهائلة.

لكن يعتقد البعض أن نظام مادورو، إلى جانب النفط، يمتلك كنزًا آخر مجهول المكان: عملة البيتكوين. ومثل مدن الذهب الخفية في أمريكا، أصبح مخزون البيتكوين الذي يملكه نظام مادورو في فنزويلا أشبه بأسطورة، تحيط بالحقيقة المحيطة به هالة من الغموض.

تتباين التقديرات حول حجم الكنز، إذ تتراوح بين 22 مليون دولار وفقًا لموقع Bitcointreasuries.net ونحو 60 مليار دولار وفقًا لمشروع Brazen. وقد انتشرت التقارير حول الكنز والتساؤلات حول مصيره على مواقع العملات الرقمية منذ اعتقال مادورو، ووصلت أيضًا إلى قنوات CNBC وبلومبيرغ وفورتشن.

استشهدت بلومبيرغ بتقرير صادر عن شركة QCP، المتخصصة في تداول خيارات العملات الرقمية ومقرها سنغافورة، والذي أدى إلى تحرك في سعر العملة الأسبوع الماضي. وتناول التقرير ما يُتداول في سوق العملات الرقمية حول "احتمالية وجود مخزون غامض من البيتكوين تحتفظ به فنزويلا كوسيلة للالتفاف على القيود المالية"، محذراً في الوقت نفسه من المبالغة في تأكيد وجوده.

رغم صعوبة تقدير حجم هذه الخزانة، إلا أنه من السهل تصديق وجودها. تخضع فنزويلا لعقوبات دولية منذ سنوات عديدة، وهي معزولة منذ فترة طويلة عن نظام سويفت للتحويلات المصرفية، مما يُصعّب عليها إجراء المعاملات المالية. وقد فشلت محاولة نظام مادورو لإنشاء عملة رقمية حكومية تُسمى "البترو" عام 2018، وسيتم إغلاقها عام 2024. وكما ذكرت شبكة سي إن بي سي، باعت فنزويلا احتياطياتها من الذهب بين عامي 2018 و2020 لشراء عملة البيتكوين.

بحسب صحيفة وول ستريت جورنال، بدأت شركة النفط الحكومية الفنزويلية في عام 2020 بالمطالبة بالدفع بعملة USDT المشفرة، المرتبطة بالدولار، في محاولة للالتفاف على العقوبات. ونقلت الصحيفة عن خبير اقتصادي فنزويلي تقديره بأن حوالي 80% من عائدات النفط الفنزويلية تُجمع الآن بعملات مستقرة. ويصف إيلان ستارك، الرئيس التنفيذي لشركة هورايزون التابعة لألتشولر شاهام، العملية قائلاً: "لقد حوّلوا النفط إلى USDT ثم إلى بيتكوين، حتى لا يتم تجميد الأموال". وقد مكّن الاحتفاظ برأس المال بالبيتكوين نظام مادورو من امتلاك أصول أفلتت من رقابة النظام المصرفي العالمي.

بحسب شبكة CNBC، يُعتقد أن حيازات فنزويلا من عملة البيتكوين موزعة على آلاف المحافظ الرقمية التي يتحكم بها جنرالات ومسؤولون مختلفون، مما يجعل تحديدها وتتبعها أمرًا بالغ الصعوبة. يستطيع خبراء تقنية البلوك تشين الاطلاع على سجلات المعاملات والأرصدة، لكنهم لا يستطيعون تحديد هوية مالكي هذه المحافظ على وجه اليقين. ولتجنب انكشاف أمرهم، تجنب نظام مادورو استخدام الخدمات الأمريكية أو الغربية لتخزين العملة. ويزيد من غموض الأمر عدم القدرة على ربط المحافظ بحامليها.

يشكك خبراء العملات المشفرة في الادعاءات المتعلقة بحجم مخزون العملات المشفرة في فنزويلا. صرّح ماوريسيو دي بارتولوميو، وهو فنزويلي المولد والنشأة، والمؤسس المشارك لشركة الخدمات المالية "ليدن"، لمجلة "فورتشن" بأنه بالنظر إلى الفساد المستشري في ظل نظام مادورو، فمن الصعب تصديق أن يصل المخزون إلى هذه الأرقام الضخمة - فالأموال ببساطة اختفت في خضم الأحداث.

بحسب صحيفة وول ستريت جورنال، تتعاون شركة تيثر، مُصدرة عملة USDT، اليوم مع السلطات الأمريكية، وقد جمّدت بالفعل عشرات المحافظ الإلكترونية المرتبطة بتجارة النفط الفنزويلية. ووفقًا لستارك، فإن الخوف من مثل هذه الخطوة هو ما دفع نظام مادورو إلى تحويل عائدات النفط من USDT إلى بيتكوين في المقام الأول.

يضيف ستارك أنه بالنظر إلى المدة الطويلة المتوقعة لمحاكمة مادورو في الولايات المتحدة، يبدو أن علامات الاستفهام المحيطة بمصير مخزونه من البيتكوين ستزداد. ويوضح قائلاً: "لن تدخل كل هذه العملات السوق في الوقت الراهن، والمعروض منها قليل بالفعل. من المحتمل جدًا أن تتوصل إدارة ترامب إلى اتفاق ما معه مقابل المفاتيح الرقمية".

بحسب قوله، إذا صدقت التقديرات المتفائلة لحجم عملات البيتكوين التي تمتلكها فنزويلا، فإن هذا يمثل ما يقارب 3% من إجمالي المعروض العالمي من البيتكوين. وإذا ما وصلت هذه العملات إلى الولايات المتحدة، التي ستضيفها إلى أرصدة البيتكوين التي بحوزتها بالفعل بفضل عمليات مصادرة سابقة، فإن ذلك سيرفع حيازاتها إلى 4% من إجمالي البيتكوين.

إلى أن يستقر الوضع السياسي في فنزويلا، سيصعب الحصول على صورة دقيقة لحجم حيازات البلاد من عملة البيتكوين. وستبقى الخزانة الرقمية - إن وُجدت أصلاً - مجرد أسطورة.