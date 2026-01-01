“نيويورك تايمز”: إسرائيل تواصل خراب غزة مبنى تلو الآخر منذ بدء وقف إطلاق النار

غزة / سما /

قالت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية إن إسرائيل لا تزال تهدم غزة مبنى تلو الآخر منذ بدء وقف إطلاق النار في القطاع.

واستنادا إلى صور الأقمار الصناعية لشركة “Planet Labs”، خلص تحليل “نيويورك تايمز” إلى أن إسرائيل هدمت أكثر من 2500 مبنى في غزة منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.

الصور تظهر أن الدمار لم يقتصر فقط على المباني التي دُمّرت جزئيا خلال الحرب، بل يشمل أيضا أحياء كانت لا تزال قائمة أو سليمة إلى حد ما قبل الهدنة، ثم تحولت إلى أرض خالية تقريبا بعد عدة أشهر من وقف إطلاق النار.

ويشير التحليل إلى أن الغالبية العظمى من هذا التدمير حدثت داخل المناطق التي تسيطر عليها القوات الإسرائيلية وفقا لما يسمى “الخط الأصفر” المتفق عليه في اتفاق وقف إطلاق النار، لكن عشرات المباني دمرت أيضا خارج هذا الخط في مناطق يفترض أنها تحت سيطرة حركة حماس.

وتقول الصحيفة إن “الدمار استمر”، حيث هدمت إسرائيل أكثر من 2500 مبنى في غزة وأنفاقا ومنازل مفخخة منذ بدء وقف إطلاق النار.

ويضيف المصدر: “هذا ما تبدو عليه تصرفات إسرائيل.. يُظهر مقطع فيديو ليلي يعود ليوم 30 أكتوبر 2026 عندما كان وقف إطلاق النار ساريا، عملية هدم واسعة النطاق في جزء من حي الشجاعية الخاضع للسيطرة العسكرية الإسرائيلية”.

وتوضح الصحيفة الأمريكية أن معظم عمليات الهدم منذ بدء وقف إطلاق النار كانت في المناطق التي تسيطر عليها إسرائيل، لكن تم تدمير عشرات المباني خارج الخط الأصفر في مناطق تخضع فعليا لسيطرة حماس.

وفي صور الأقمار الصناعية الملتقطة بعد فترة وجيزة من الهدنة، تَظهر تجمعات من المباني السليمة في حي الشجاعية، الذي يمتد على طول الخط الأصفر، بعد أشهر وثقت صور للمنطقة نفسها كيف تحولت إلى أرض قاحلة في معظمها.

كما تُظهر الصور تدمير عشرات المباني خارج الخط الأصفر، وفي بعض الحالات على بعد يصل إلى 900 قدم.

وتؤكد الصحيفة أنه وفي جميع أنحاء شرق غزة (المناطق الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية)، تكشف صور الأقمار الصناعية عن محو كتل سكنية بأكملها منذ وقف إطلاق النار، فضلا عن مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية والبيوت الزجاجية الزراعية.

ولفتت الصحيفة إلى أنه من المرجح أن العديد من المباني قد تضررت بشدة بالفعل بعد عامين من القصف الإسرائيلي، وخلص تقييم للأمم المتحدة إلى أنه حتى 11 أكتوبر، تضرر أو دُمر أكثر من 80% من مباني غزة.

ويقول مسؤولون إسرائيليون إن عمليات الهدم الواسعة النطاق تجري في إطار جهود “نزع سلاح” غزة.

ويضيفون أنه منذ وقف إطلاق النار، دمر الجيش أنفاقا تحت الأرض كانت تستخدمها الجماعات المسلحة، وسوى بالأرض مباني مفخخة.

وفي ذروة الحرب، التي اندلعت في 7 أكتوبر 2023، قدر الإسرائيليون أن شبكة الأنفاق تمتد لمئات الأميال، وتضم آلاف المداخل، وقد استخدمت حماس هذه الأنفاق لتخزين الأسلحة، وتخبئة الرهائن، ونصب الكمائن للجنود الإسرائيليين.