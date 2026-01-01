  1. الرئيسية
مصرع مواطن في حادث سير شمال رام الله

الثلاثاء 13 يناير 2026 08:41 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مصرع مواطن في حادث سير شمال رام الله



رام الله / سما/

لقي مواطن (73 عاما) مصرعه، مساء امس الإثنين، جراء حادث سير وقع على طريق عين سينيا، شمال محافظة رام الله والبيرة.

وأوضح الناطق الإعلامي باسم الشرطة العميد لؤي ارزيقات، أن الحادث نجم عن اصطدام مركبة بشاحنة كانت متوقفة إلى جانب الشارع العام على طريق عين سينيا، ما أدى إلى إصابة شخصين جرى نقلهما إلى أحد مستشفيات مدينة رام الله، حيث أعلن الأطباء عن وفاة أحدهما وهو السائق، فيما أصيبت سيدة بجروح متوسطة   .

وأكد العميد ارزيقات إبلاغ النيابة العامة، فيما باشرت شرطة المرور التحقيق في الحادث للوقوف على أسبابه.

