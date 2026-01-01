طقس فلسطين : أمطار غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحيانا

رام الله / سما/

- توقعت الأرصاد الجوية أن يتعمق تأثير المنخفض الجوي على البلاد اليوم الثلاثاء، حيث يكون الجو غائما وشديد البرودة وعاصفًا، ويطرأ انخفاض اخر ملموس على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها العام، وتسقط بإذن الله الأمطار على معظم المناطق تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحيانا، وتكون الرياح جنوبية غربية الى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا تصل سرعتها في بعض الهبات الى 80 كم/ ساعة والبحر مائجا.

في ساعات المساء والليل: يكون الجو غائما وشديد البرودة، وتسقط بمشيْة الله زخات متفرقة من الأمطار قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، وتضعف فرصة الهطول خلال ساعات الليل المتأخرة وتكون الرياح جنوبية غربية الى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا تصل سرعتها في بعض الهبات 80 كم/ساعة والبحر مائجا.

وغدا الأربعاء، يكون الجو غائما الى غائم جزئي باردا الى شديد البرودة وتبقى الفرصة مهيأة بمشيئة الله تعالى لسقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق، وفي ساعات الظهيرة يبدأ المنخفض الجوي بالانحسار ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتكون الرياح غربية الى شمالية غربية نشطة السرعة والبحر مائجا.

والخميس، يكون الجو غائما جزئيا ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقاء الجو باردا وتبقى فرصة ضعيفة لسقوط أمطار محلية خفيفة فوق بعض المناطق، وتكون الرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر متوسط أرتفاع الموج.

ويوم الجمعة المقبل، يكون الجو غائما جزئيا ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقاء الجو باردا خاصة فوق المناطق الجبلية، وتكون الرياح شرقية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف أرتفاع الموج.

وحذرت دائرة الأرصاد الجويّة المواطنين خلال تأثر البلاد بالمنخفض الجوي من خطر: شدة سرعة الرياح التي تصل سرعتها في بعض الهبات 80 كم/ ساعة، ومن تشكل السيول والفيضانات في الأودية والمناطق المنخفضة، ومن التزحلق على الطرقات نتيجة لتساقط البرد، ومن تدني مدى الرؤية الأفقية.