الصحة العالمية: أكثر من 18500 مريض في غزة بحاجة لإجلاء طبي

الثلاثاء 13 يناير 2026 08:37 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة العالمية: أكثر من 18500 مريض في غزة بحاجة لإجلاء طبي



غزة / سما/

 أعلن مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، أن أكثر من 18 ألفًا و500 مريض في قطاع غزة ما زالوا بحاجة إلى إجلاء طبي عاجل.

جاء ذلك في تدوينة لغيبريسوس على منصة شركة "إكس" الأميركية، الليلة الماضية، بشأن مستجدات الوضع الصحي في قطاع غزة.

وأشار إلى أن منظمة الصحة العالمية دعمت الأسبوع الماضي الإجلاء الطبي لـ18 مريضًا و36 مرافقًا من قطاع غزة إلى الأردن لتلقي الرعاية الطبية اللازمة لعلاج الإصابات والسرطان والأمراض الخطيرة الأخرى.

وأعرب المسؤول الأممي عن شكره للأردن على تضامنه المتواصل واستقباله المحتاجين إلى رعاية طبية.

وذكر غيبريسوس أن أكثر من 30 دولة استقبلت منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 ما يزيد على 10 آلاف و700 مريض من غزة لتلقي العلاج.

وقال: "ولكن أكثر من 18 ألفًا و500 مريض، بينهم 4 آلاف طفل ما زالوا بحاجة ماسة إلى إجلاء طبي عاجل".

ودعا إلى فتح مزيد 

