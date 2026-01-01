  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال الاسرائيلي يُخطر بقطع الكهرباء والمياه عن مباني "الأونروا" في القدس

الثلاثاء 13 يناير 2026 08:36 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال الاسرائيلي يُخطر بقطع الكهرباء والمياه عن مباني "الأونروا" في القدس



القدس المحتلة / سما/

 أفادت محافظة القدس أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أقرت خطوات عملية لتنفيذ قانون قطع الكهرباء والمياه عن مباني وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في القدس المحتلة، حيث شرعت بإرسال إخطارات رسمية تمهيدًا لبدء التنفيذ، في تصعيد جديد يستهدف وجود الوكالة ومؤسساتها الحيوية داخل المدينة.

وأفاد بيان مقتضب صدر عن المحافظة مساء أمس الإثنين، بتسليم إخطارات بقطع التيار الكهربائي عن مباني الأونروا الواقعة داخل جدار الفصل العنصري، وذلك من قبل شركة الكهرباء الإسرائيلية، على أن يبدأ التنفيذ بعد 15 يومًا، استنادًا إلى قانون صادق عليه الكنيست بتاريخ 31 كانون الأول من العام الماضي.

وأضافت المحافظة أن ما تُسمى شركة "جيحون" الإسرائيلية أرسلت أيضًا إخطارات منفصلة بوقف تزويد المياه عن العقارات التي تشغلها الوكالة في القدس.

وأظهر الحصر الأولي أن هذه الإجراءات طالت عشرة مبانٍ تابعة للأونروا، تشمل مدارس وعيادات ومراكز تدريب ومكاتب إدارية، من بينها المكتب الرئيسي للوكالة في حي الشيخ جراح، الأمر الذي ينذر بتداعيات خطيرة على الخدمات التعليمية والصحية والإغاثية المقدَّمة للاجئين الفلسطينيين في المدينة.

وأشارت محافظة القدس إلى أن الكنيست الإسرائيلي كان قد صادق نهائيًا على هذا القانون في نهاية كانون الأول الماضي في القراءتين الثانية والثالثة، بأغلبية 59 صوتًا مقابل 7، في خطوة تشكّل انتهاكًا واضحًا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وعلى رأسها قرار الجمعية العامة رقم 302، الذي أنشأ الأونروا لضمان تقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين إلى حين التوصل إلى حل عادل لقضيتهم.

الأكثر قراءة اليوم

اغتيال مدير مباحث خانيونس بإطلاق نار في غزة

ترامب: سأعلن قريبا أسماء "مجلس السلام" لإعادة إعمار غزة و وسيضم قادة أهم دول العالم

عمدة نيويورك يصف حماس بـ«الإرهابية».. وحاخام يهودي يرد: أنت مخطئ

إسرائيل تتذرع بأنفاق حماس لترسيخ احتلال غزة لخمس سنوات قادمة ..

خلافًا لخطة ترامب.. وزيران اسرائيليان يطالبان باعادة احتلال قطاع غزة بشكل كامل ودائم والسيطرة على السلاح

إسرائيل تتحرك لتنفيذ أكبر “خطة تسلح” في تاريخها والتحول لنموذج مدينة “إسبرطة”

إصابات بعد اقتحام شاحنة كبيرة تجمعًا لمؤيدي الاحتجاجات الشعبية في إيران بولاية كاليفورنيا

الأخبار الرئيسية

ما جديد اجتماعات الفصائل بالقاهرة؟ ومن يترأس لجنة إدارة غزة؟

كما في نكبة 1948 ..استئناف الدراسة في قطاع غزة داخل خيام قرب "الخط الأصفر"

4 شهداء ومصابين اثر انهيارات بمنازل وجدران وقصف جوي ومدفعي بمختلف مناطق قطاع غزة

واشنطن تدعو مواطنيها للمغادرة ..إسرائيل وامريكا لا تستعدان لشن هجوم على إيران

ترامب يعلن عن إجراء جديد ضد "أي دولة تتعامل تجارياً مع إيران"

الاتصالات الفلسطينية