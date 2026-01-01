  1. الرئيسية
واشنطن تدعو مواطنيها للمغادرة ..إسرائيل وامريكا لا تستعدان لشن هجوم على إيران

الثلاثاء 13 يناير 2026 08:25 ص / بتوقيت القدس +2GMT
القدس المحتلة / سما/

استبعد السفير الأمريكي لدى إسرائيل، مايك هاكابي، إمكانية شنّ هجوم عسكري على إيران، قائلاً: "في الوقت الراهن، لا تخطط الولايات المتحدة أو إسرائيل لأي تدخل عسكري ولكننا  لا نستعد لهجوم".

 وأكد هذا الموقف في مقابلة مع قناة سكاي نيوز: "من الخطأ الاعتقاد بأنهما (الولايات المتحدة وإسرائيل) يضعان خططاً بشأن إيران. هناك تعاون لمراقبة الاحتجاجات. الشعب يشعر بالإحباط من النظام الإيراني".

وتستمر الاحتجاجات في المدن الرئيسية في إيران، اليوم الثلاثاء، ودعت الولايات المتحدة مواطنيها حاملي الجنسيتين الأميركية والإيرانية، لمغادرة إيران على الفور، مع تصاعد الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية إن المواطنين الأميركيين في إيران يواجهون خطراً كبيراً بالاستجواب والاعتقال والاحتجاز، ودعتهم للتوجه براً، إما إلى أرمينيا أو تركيا المجاورتين، أو إلى أذربيجان في حال وجود حاجة ملحة.

وبدأت الهواتف المحمولة في إيران تستعيد القدرة على إجراء مكالمات دولية، وذلك بعد قطع خدمة الإنترنت خلال الأيام الماضية.

يأتي ذلك فيما زعمت منظمة "إيران هيومان رايتس"، التي تتخذ من النرويج مقراً لها، مقتل 648 متظاهراً على الأقل منذ بدء الاحتجاجات في إيران، محذّرة من أن الحصيلة مرشحة للارتفاع.

وقالت إيران إنها تبقي على قنوات الاتصال مفتوحة مع الولايات المتحدة.

