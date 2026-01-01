ترامب يعلن عن إجراء جديد ضد "أي دولة تتعامل تجارياً مع إيران"

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاثنين، أن "أي دولة" تتعامل تجارياً مع إيران ستُفرض عليها رسوم جمركية بنسبة 25% على جميع معاملاتها التجارية مع الولايات المتحدة.

وقال ترامب، عبر منصته "تروث سوشيال": "اعتبارًا من الآن، ستُفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على جميع المعاملات التجارية التي تُجرى مع الولايات المتحدة الأمريكية من قِبل أي دولة تتعامل تجارياً مع جمهورية إيران الإسلامية".

وأضاف: "هذا القرار نهائي ولا رجعة فيه. شكرًا لاهتمامكم بهذا الأمر".

تجدر الإشارة إلى أن الصين تُعدّ من أهم الشركاء التجاريين لإيران.

وتواصلت شبكة CNN مع البيت الأبيض للحصول على معلومات إضافية حول الرسوم الجمركية وكيفية تخطيط إدارة ترامب لتطبيقها.

يذكر أن ترامب ذكر، الأحد، أن قادة إيران اتصلوا به السبت للتفاوض، وقال: "أعتقد أنهم سئموا من تعرضهم للضرب من قبل الولايات المتحدة. إيران تريد التفاوض معنا".

وتأتي تصريحات ترامب بعد أيام من تصريحه للصحفيين بأنه إذا انخرطت طهران في أعمال عنف مميتة ضد المتظاهرين، فإن الولايات المتحدة "ستتدخل".

وأفادت مصادر لـ CNN ، الأحد، بأن ترامب يدرس خيارات تدخل مختلفة، من الضربات العسكرية إلى فرض عقوبات جديدة على شخصيات النظام، أو قطاعات من الاقتصاد الإيراني مثل الطاقة أو الخدمات المصرفية.