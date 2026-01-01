الصحة الإسرائيلية تحدّث التعليمات للمستشفيات تحضيرا للانتقال إلى نظام طارئ

القدس المحتلة/سما/

ذكرت القناة الـ12 العبرية، أن وزارة الصحة أصدرت تعليمات للمستشفيات بمراجعة تعليمات الانتقال السريع إلى حالات الطوارئ، وذلك على خلفية تصاعد التوترات على الساحة الإيرانية للأسبوع الثالث.

وأوضحت القناة، أن نائب مدير عام وزارة الصحة بعث رسالة عاجلة إلى مديري جميع المستشفيات في إسرائيل، تضمنت إنعاشا للتعليمات وجهوزية فورية للانتقال من حالة “الروتين” إلى حالة “الطوارئ القصوى”.

وتضمنت تعليمات وزارة الصحة أنه عند صدور الأمر، ستنتقل المستشفيات للعمل بموجب “نشاط حيوي” فقط، وهو ما يعني وقف جميع العمليات الجراحية غير العاجلة والعيادات الخارجية، والتركيز الحصري على إنقاذ الحياة وعلاج إصابات الحرب.

وأضافت القناة العبري،ة أن إجراءات الطوارئ تشمل نقل النشاط الحيوي للمستشفيات إلى مواقع حصينة تحت الأرض، لضمان استمرارية العلاج تحت القصف.

كما صدرت تعليمات مماثلة للمستشفيات الخاصة بوقف النشاطات غير الضرورية فورا وتسريح المرضى، ليكونوا جاهزين للمساعدة إذا تطلب الأمر.

نفي فتح ملاجئ

ونقلت صحيفة يسرائيل هيوم العبرية عن بلدية تل أبيب قولها، إن الشائعات بشأن فتح ملاجئ المدينة غير صحيحة، “لكنها ستفتح عن بُعد عند الضرورة، ووفقا لتوجيهات قيادة الجبهة الداخلية”.