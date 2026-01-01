تحذيرات في اسرائيل من تعطّل الطيران وأمطار غزيرة وثلوج في شمال الجولان

القدس المحتلة / سما/

تستعد إسرائيل ليوم عاصف ومضطرب ابتداء من مساء اليوم الإثنين، مع اقتراب منخفض جوي عاصف يحمل أمطاراً غزيرة متقطعة، ورياحاً عاتية، وانخفاضاً حاداً في درجات الحرارة، وتساقط ثلوج كثيف لأول مرة هذا الموسم في المرتفعات الشمالية، خاصة على جبل الشيخ ومرتفعات الجولان الشمالية.

وبحسب دائرة الأرصاد الجوية الإسرائيلية، ستبدأ الأمطار بالهطول في الشمال مساء اليوم، ثم تمتد تدريجياً إلى المناطق الوسطى والجنوبية حتى شمال النقب، مصحوبة بعواصف رعدية محتملة وخطر حدوث فيضانات محلية في المناطق الساحلية.

أبرز ملامح الطقس المتوقع: رياح شديدة تصل سرعتها إلى 70-80 كم/ساعة، وتتجاوز في بعض المناطق 100-110 كم/ساعة، خاصة على الساحل والمرتفعات.

ثلوج كثيفة على جبل الشيخ مع تراكم متوقع يتجاوز المتر في القمة العلوية، وبضعة سنتيمترات في مرتفعات الجولان الشمالية.

فيضانات محتملة تحذير عالي المستوى من سيول مفاجئة في أودية الصحراء الشرقية، ومنطقة البحر الميت والنقب، إضافة إلى خطر فيضانات محلية في المناطق الجبلية والساحل.

تداعيات على حركة النقل والسفر: أصدرت سلطة المطارات تعليمات عاجلة للطيارين القادمين إلى إسرائيل بتوفير كمية إضافية من الوقود والاستعداد لتأخيرات محتملة في الإقلاع والهبوط، خاصة خلال ساعات الليل والصباح الباكر.

كما أُغلقت موانئ خليج حيفا مؤقتاً حتى إشعار آخر، مع تعليق كافة عمليات إرشاد السفن لأسباب تتعلق بالسلامة وسط الرياح القوية.

نصائح وتحذيرات قدمتها السلطات الإسرائيلية للسكان:

* التواصل المبكر مع شركات الطيران لمتابعة حالة الرحلات.

* تجنب الاقتراب من مجاري الأودية والمناطق المنخفضة بسبب خطر السيول.

* تقليل النشاطات الخارجية، خاصة في المناطق المكشوفة للرياح.

ومن المتوقع أن يبدأ الطقس بالتحسن تدريجياً بعد ظهر يوم الثلاثاء، مع استمرار هطول أمطار خفيفة ليلاً.

وتعمل الجهات المختصة في إسرائيل بحالة تأهب قصوى، مع تعزيز الفرق في المطارات والموانئ لضمان أعلى درجات السلامة للمسافرين والحفاظ على سير العمليات قدر الإمكان.