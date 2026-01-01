نجل ترامب: طهران هي التهديد الوحيد لكل شيء

سما / وكالات /

بعد تلويح الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالخيار العسكري في إيران، اعتبر نجله إريك أن طهران هي التهديد الوحيد لكل شيء.

لكن إريك أردف في الوقت عينه، بتصريحات للعربية إنجليزي، اليوم الاثنين، أن "والده يريد السلام والاستقرار، ولا شيء يُسعده أكثر من رؤية ذلك في إيران".

كما أعرب عن أمله بأن "يُحلّ الوضع بطريقة لا تفيد إيران فحسب، بل الشرق الأوسط بأكمله".

ماذا عن غرينلاند؟

أما في ما يتعلق بقضية غرينلاند، فقال: "هناك الكثير من العناصر المعادية في غرينلاند، ويجب على الناس التوقف عن التصرف كالأطفال حيال ذلك"، وفق تعبيره.

أتت تلك التصريحات بعدما أوضح الرئيس الأميركي في وقت سابق اليوم أنه يدرس إمكانية القيام بعمل عسكري ضد إيران وسط تقارير متزايدة عن حملات قمع للاحتجاجات الشعبية المناهضة للسلطات. وقال ترامب للصحافيين على متن الطائرة الرئاسية رداً على سؤال عما إذا كانت طهران قد تجاوزت الخط الأحمر الذي أعلنه سابقاً والمتمثل في قتل المتظاهرين: "يبدو أنهم بدأوا يفعلون ذلك".

كما أكد أن بلاده "تتابع الأمر بجدية بالغة"، وتدرس "بعض الخيارات القوية جداً"، مردفاً "سنتخذ قراراً".

أما في ما يتعلق بغرينلاند، فكرر ترامب التأكيد أن بلاده بحاجة إلى تلك الجزيرة القطبية التابعة للدنمارك. وقال "إذا لم نستولِ على غرينلاند، فستستولي عليها روسيا أو الصين.. ولن أسمح بحدوث ذلك". وحث الجزيرة القطبية على إبرام صفقة معه.

يذكر أن إيران كانت شهدت منذ 28 ديسمبر الماضي تظاهرات في عدة مدن، احتجاجاً على الأوضاع المعيشية، تخللها رفع شعارات سياسية مناوئة للنظام الحاكم منذ 1979.

إلا أن حدة التظاهرات تراجعت منذ أمس الأحد، وسط أنباء عن سقوط أكثر من 400 قتيل من المحتجين، فضلاً عن عدد من رجال الأمن.