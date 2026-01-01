رسائل نصية بالعبرية تثير القلق في إسرائيل للمرة الثانية خلال اسبوع

القدس المحتلة / سما/

تلقى آلاف الإسرائيليين، مساء اليوم الإثنين، رسائل نصية قصيرة على هواتفهم المحمولة، مرسلة من أرقام غير معروفة خارج البلاد، وتحمل نصاً غامضاً يُفسر على أنه محاولة لإثارة الذعر والتوتر، حسب وسائل إعلام إسرائيلية.

وجاء في الرسالة باللغة العبرية: "سماء منتصف الليل ستضيء. نجوم مذنبات ليست نجوماً. شهب ليست شهباً، وأصوات مفاجئة ومخيفة".

وتأتي هذه الحادثة للمرة الثانية خلال يومين فقط، بعد موجة سابقة من الرسائل باللغة الإنجليزية انتشرت يوم السبت الماضي، تضمنت عبارات مثل "نحن قادمون.. انظروا إلى السماء في منتصف الليل"، مما أثار حالة من القلق بين السكان في ظل التوترات الإقليمية المستمرة.

من جانبها، أكدت المديرية الوطنية الإسرائيلية للأمن السيبراني أن الرسائل لا تشكل تهديداً أمنياً حقيقياً، ولا توجد أي دلائل على اختراق أجهزة أو تسرب بيانات شخصية.

ووصفتها بأنها حملة "رسائل مزعجة" واسعة النطاق تهدف إلى إثارة البلبلة والذعر فقط، وغالباً ما ترتبط بجهود حرب نفسية منسوبة إلى جهات خارجية.

ودعت السلطات الإسرائيلية الإسرائيليين إلى تجاهل الرسائل تماماً، وعدم الرد عليها أو مشاركتها، وحظر الأرقام المرسلة، مع الاعتماد فقط على الإنذارات الرسمية من قيادة الجبهة الداخلية في حال وجود أي خطر حقيقي.

وتشهد إسرائيل في الآونة الأخيرة تكرار مثل هذه الحملات الإلكترونية، وسط استمرار التوترات مع إيران والأوضاع الأمنية في المنطقة، إلا أن الجهات المختصة تؤكد أنها محاولات لإثارة القلق دون أي أساس أمني ملموس.