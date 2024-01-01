غانتس يدعو الشرطة إلى التحقيق مع نتنياهو في قضية "قطر-غيت"

القدس المحتلة / سما/

دعا رئيس حزب "المعسكر الوطني" (أزرق- أبيض سابقاً) بيني غانتس الشرطة الإسرائيلية إلى فتح تحقيق شامل مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بشأن الاشتباهات المرتبطة بقضية "قطر-غيت" المثيرة للجدل.

وقال غانتس في كلمة ألقاها خلال الجلسة العامة للكنيست اليوم الإثنين: "هناك موظف كبير في مكتب رئيس الوزراء يكذب. موظف كبير كان ملازماً لرئيس الوزراء أثناء الحرب وقبض أموالاً مقابل ذلك. هذا أمر يستوجب تحقيقاً فورياً، لكنه وضع غير مفهوم على الإطلاق. وحقيقة أن رئيس الوزراء لا يقف أمام الشعب الإسرائيلي ولا يقدم تفسيرات ولا يطالب بتحقيق شامل، هي بمثابة إهانة واضحة للجمهور الإسرائيلي".

وأضاف غانتس بنبرة حادة: "أدعو الشرطة إلى التحقيق وعدم التهاون أبداً".

تأتي هذه التصريحات في سياق تصاعد التحقيقات في قضية "قطر- غيت"، التي تشمل اتهامات لمقربين من مكتب نتنياهو بالعمل لصالح مصالح قطرية مقابل مبالغ مالية، وسط مزاعم بمحاولات التأثير على الرأي العام والسياسة الإسرائيلية خلال فترة الحرب.

القضية، التي شهدت اعتقالات سابقة لمسؤولين بارزين في مكتب رئيس الوزراء، تواصل إثارة جدل سياسي حاد في إسرائيل، مع مطالب متزايدة من المعارضة بتوسيع نطاق التحقيق ليشمل شخصيات أعلى.