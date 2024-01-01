  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

غانتس يدعو الشرطة إلى التحقيق مع نتنياهو في قضية "قطر-غيت"

الإثنين 12 يناير 2026 06:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
غانتس يدعو الشرطة إلى التحقيق مع نتنياهو في قضية "قطر-غيت"



القدس المحتلة / سما/

 دعا رئيس حزب "المعسكر الوطني" (أزرق- أبيض سابقاً) بيني غانتس الشرطة الإسرائيلية إلى فتح تحقيق شامل مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بشأن الاشتباهات المرتبطة بقضية "قطر-غيت" المثيرة للجدل.

وقال غانتس في كلمة ألقاها خلال الجلسة العامة للكنيست اليوم الإثنين: "هناك موظف كبير في مكتب رئيس الوزراء يكذب. موظف كبير كان ملازماً لرئيس الوزراء أثناء الحرب وقبض أموالاً مقابل ذلك. هذا أمر يستوجب تحقيقاً فورياً، لكنه وضع غير مفهوم على الإطلاق. وحقيقة أن رئيس الوزراء لا يقف أمام الشعب الإسرائيلي ولا يقدم تفسيرات ولا يطالب بتحقيق شامل، هي بمثابة إهانة واضحة للجمهور الإسرائيلي".

وأضاف غانتس بنبرة حادة: "أدعو الشرطة إلى التحقيق وعدم التهاون أبداً".

تأتي هذه التصريحات في سياق تصاعد التحقيقات في قضية "قطر- غيت"، التي تشمل اتهامات لمقربين من مكتب نتنياهو بالعمل لصالح مصالح قطرية مقابل مبالغ مالية، وسط مزاعم بمحاولات التأثير على الرأي العام والسياسة الإسرائيلية خلال فترة الحرب.

القضية، التي شهدت اعتقالات سابقة لمسؤولين بارزين في مكتب رئيس الوزراء، تواصل إثارة جدل سياسي حاد في إسرائيل، مع مطالب متزايدة من المعارضة بتوسيع نطاق التحقيق ليشمل شخصيات أعلى.

الأكثر قراءة اليوم

تغيير بأسماء أعضاء «لجنة غزة»...

اغتيال مدير مباحث خانيونس بإطلاق نار في غزة

مصدر : خلافات فلسطينية وأخرى مع إسرائيل حول اللجنة الإدارية وإدارة غزة

عمدة نيويورك يصف حماس بـ«الإرهابية».. وحاخام يهودي يرد: أنت مخطئ

خلافًا لخطة ترامب.. وزيران اسرائيليان يطالبان باعادة احتلال قطاع غزة بشكل كامل ودائم والسيطرة على السلاح

إصابات بعد اقتحام شاحنة كبيرة تجمعًا لمؤيدي الاحتجاجات الشعبية في إيران بولاية كاليفورنيا

“سي ان ان ” : خيارات ترامب لا تشمل نشر قوة عسكرية على الأراضي الإيرانية

الأخبار الرئيسية

اتصال إيراني- أميركي : عراقجي يبحث مع ويتكوف إمكانية لقاء قريب بين الجانبين

الصحة : انتشار فيروسات متحورة وضغط غير مسبوق على المستشفيات في قطاع غزة

خلافًا لخطة ترامب.. وزيران اسرائيليان يطالبان باعادة احتلال قطاع غزة بشكل كامل ودائم والسيطرة على السلاح

ترامب: سأعلن قريبا أسماء "مجلس السلام" لإعادة إعمار غزة و وسيضم قادة أهم دول العالم

الجيش الإسرائيلي يقتل 3 فلسطينيين ويصيب سيدة في جنوب غزة ويشن غارات عنيفة منذ الفجر

الاتصالات الفلسطينية