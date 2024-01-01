الصحة : انتشار فيروسات متحورة وضغط غير مسبوق على المستشفيات في قطاع غزة

غزة / سما/

حذّرت مصادر صحية في غزة من انتشار فيروسات يُرجَّح أنها متحورة من الإنفلونزا وكورونا، في ظل انهيار المناعة بين السكان نتيجة سياسة التجويع المستمرة، وما يترتب عليها من سوء التغذية.

وأكدت المصادر أن المستشفيات تواجه ضغطًا غير مسبوق، مع تجاوز إشغال الأسرّة نسبة 150%، في وقت تعذر فيه توفير اللقاحات للفئات الهشة والمستضعفة، ما يزيد خطورة انتشار العدوى وارتفاع أعداد الحالات الحرجة.

ودعت المصادر إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لدعم القطاع الصحي وتوفير اللقاحات والحماية للفئات الأكثر ضعفًا، مع التشديد على ضرورة التعاون الدولي لوقف تفاقم الأزمة الصحية في غزة.