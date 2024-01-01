رام الله : إعلان نتائج "مسابقة الأبحاث الجامعية لتعزيز الحوكمة ومكافحة الفساد"

رام الله / سما/

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي وهيئة مكافحة الفساد، اليوم الإثنين، نتائج "مسابقة الأبحاث الجامعية لتعزيز الحوكمة ومكافحة الفساد" المنفذة بالشراكة بين الوزارة والهيئة، وبالتعاون مع مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية.

جاء ذلك بحضور وزير التربية والتعليم العالي أمجد برهم، ورئيس هيئة مكافحة الفساد رائد رضوان، وحشد من أسرتي الوزارة والهيئة، والطلبة الفائزين، ولجنة التحكيم.

وقد تنافس ضمن المسابقة 20 بحثاً، فاز منها سبعة أبحاث من ضمنها أبحاث مقدمة من أكثر من باحث، إذ حصل على المركز الأول كل من الطالبة رناد محمود شبیطه، والطالب أمیر جهاد رجوب من جامعة الاستقلال عن البحث بعنوان: "أثر وعي المواطنين بالفساد الإداري في تعزيز سلوك المساءلة المجتمعية: دراسة ميدانية على بلديتي الخليل وقلقيلية"، فيما حصل على المركز الثاني الطالبة حلا جهاد نصار من الجامعة العربية الأمريكية عن البحث بعنوان: "دور الحوكمة في مكافحة ظاهرة الفساد والوقاية منها في مؤسسات القطاع العام في الضفة الغربية".

وحصل على المركز الثالث الطالبة إسلام زهیر رشايدة من جامعة بوليتكنك فلسطين عن البحث بعنوان: "تعزيز النزاهة والشفافية في القطاع الصحي: تحديات وحلول"، فيما كان المركز الرابع من نصيب الطالبات شيماء ياسر الزعارير، وشهد طالب زلوم، وسدين عبد الكريم سياعرة من الكلية الذكية الجامعية للتعليم الحديث عن البحث بعنوان: "تأثير القيم الدينية والمجتمعية على تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد من منظور المواطنين في محافظة الخليل".

كما حصلت الطالبة خلود خالد حوشية من جامعة القدس المفتوحة على المركز الخامس عن البحث بعنوان: "دور الشفافية الإدارية في الحد من الفساد الإداري في المؤسسات الصحية من وجهة نظر المراجعين في بلدة بني نعيم"، وكان المركز السادس من نصيب الطالب أحمد عمر نجار من جامعة بوليتكنك فلسطين عن البحث بعنوان: "دور الحوكمة الذكية في تعزيز مكافحة الفساد في بلديات محافظة الخليل في فلسطين".

وحصل الطالب باسل عماد رزيقات من جامعة بوليتكنك فلسطين على المركز السابع عن البحث بعنوان: "استخدام تقنيات البلوك تشين في تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد المالي في البلديات الفلسطينية".

وفي هذا السياق، بارك الوزيران برهم ورضوان للطلبة الفائزين وذويهم هذا التميّز، مقدرين جهود القائمين على هذه المسابقة من الوزارة والهيئة ولجنة التحكيم.

وأكد الوزيران أهمية هذه النشاطات في تعزيز نهج مكافحة الفساد؛ خاصة لدى طلبة مؤسسات التعليم العالي، معبرين عن عمق الشراكة بين الوزارة والهيئة والمضي قدماً في تنفيذ المزيد من هذه النشاطات التي تُعزّز نهج النزاهة ومُكافحة الفساد.

يُشار إلى أن المسابقة تستهدف طلبة البكالوريوس في مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية، وهي تهدف إلى تشجيعهم على البحث في موضوعات متعلقة بالنزاهة والشفافية ومكافحة الفساد، وتطوير أفكار جديدة تسهم في تعزيز مفهوم الحوكمة في المجتمع الفلسطيني، وتشجيع التفكير النقدي، وتعميق الوعي الأكاديمي بمفاهيم الحوكمة والفساد وأسبابه وسبل مُكافحته.

وتمثلت المخرجات المتوقعة من المسابقة في إعداد أبحاث علمية تقدم حلولاً واقعية لمكافحة الفساد في عدد من القطاعات (الدوائر الحكومية، وقطاع الحكم المحلي، وقطاع المجتمع المدني)، وتفعيل دور الجامعات الفلسطينية في المجتمع الفلسطيني لإعداد أبحاث ودراسات في هذا المجال، ونشر ثقافة النزاهة، وحث الطلبة على إعداد الأبحاث المتخصصة التي تنعكس على خلق ثقافة تعزيز النزاهة والحوكمة ومكافحة الفساد في بيئة الشباب بالجامعات والكليات.

التفاصيل الكاملة حول المسابقة: https://tinyurl.com/2tnfjdu6