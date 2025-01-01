نتائج الدورة الثانية لطلبة الثانوية العامة داخل قطاع غزة 2024 ستعلن الاربعاء

رام الله / سما/

أعلنت وزارة التربية والتعليم نتائج الدورة الثانية لطلبة الثانوية العامة داخل قطاع غزة للعامين 2024 و2025، والتي عُقدت في شهر ديسمبر 2025، يوم الأربعاء 14/1/2026 الساعة 10:00 صباحًا عبر موقع نشر النتائج: https://psge.ps.

وسيتمكن الطالب من الحصول على نتيجته من خلال تحديد السنة والدورة ورقم الجلوس.

آلية الحصول على رقم الجلوس

لكل طالب تقدم في دورة شهر 12 (الدورة الثانية) لأول مرة، سواء كطالب دورة أولى 2024 أو كطالب دورة أولى 2025، وقام بعملية الربط بحساب صحيح، يمكنه الاستعلام عن رقم جلوسه باتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع: https://psgereg.pna.ps

إدخال اسم المستخدم: gazap1

إدخال كلمة المرور: gaza1234

إدخال النص الظاهر في المكان المخصص ثم الضغط على زر تسجيل الدخول

اختيار شاشة: تسجيل طلبة داخل غزة – دورة أولى، التي تُستخدم لعرض رقم الجلوس وبيانات الطالب

إدخال السنة (2024 أو 2025)

إدخال رقم الهوية وتاريخ الميلاد

الضغط على زر البحث، لتظهر بيانات الطالب متضمنة رقم الجلوس.

وأشارت الوزارة إلى أن الطلبة الذين تقدموا للدورة الثانية 2024 و2025 وحصلوا على أرقام جلوسهم في الدورة الأولى، يمكنهم الاستعلام عن نتيجتهم باستخدام أرقام جلوسهم السابقة، وفي حال نسيان الطالب رقم جلوسه، فيمكنه الاستعلام عنه من خلال الشاشة نفسها بالطريقة المذكورة أعلاه.