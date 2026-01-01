توقيع اتفاق تزود إسرائيل بموجبه ألمانيا بمنظومة "حيتس 3"

القدس المحتلة / سما /

وقعت الصناعات الجوية الإسرائيلية أمس، الأحد، على اتفاق بقيمة 9.8 مليار شيكل (حوالي 3.1 مليار دولار) مع وزارة الأمن الإسرائيلية، بهدف توسيع تزويد ألمانيا بمنظومات "حيتس 3" لاعتراض الصواريخ طويلة المدى.

ويأتي هذا الاتفاق استمرارا لصفقة تزويد ألمانيا بمنظومة "حيتس 3" بمبلغ يزيد عن 20 مليار شيكل، والتي تعتبر أكبر صفقة أمنية في تاريخ إسرائيل، وإعلان الصناعات الجوية الإسرائيلية، أمس، عن الصفقة جاء استمرارا للإعلان عن توقيع الاتفاق بشأنها مع الحكومة الألماني، في 17 كانون الأول/ديسمبر الماضي، والذي صادق عليه البرلمان الألماني.

ووصف مدير عام الصناعات الجوية الإسرائيلية، بوعاز ليفي، استمرارية الصفقة مع ألماني بأنها تعبر عن "ثقة عميقة بقدرات الصناعات الجوية والتكنولوجيا الإسرائيلية وبالشراكة الإستراتيجية بين الدولتين".

وأضاف أن "القدرة على تسليم منظومة دفاع جوي متطورة واختبرت وثبتت قدرتها في الحرب، والالتزام بجدول زمني متشدد، يسهم بشكل جوهري بقدرات ألمانيا الدفاعية مقابل التهديدات الآخذة بالتطور".

وطورت الصناعات الجوية الإسرائيلية منظومة "حيتس 3" بالتعاون مع مديرية "حوما" في وزارة الأمن والوكالة الأميركية للدفاع من الصواريخ، "وهذه المنظومة هي جزء من إستراتيجية وزارة الأمن الإسرائيلية لزيادة الصادرات الأمنية وتسمح بزيادة قوة الصناعات الأمنية الإسرائيلية"، حسب بيان الصناعات الجوية.