ترامب: سأعلن قريبا أسماء "مجلس السلام" لإعادة إعمار غزة و وسيضم قادة أهم دول العالم

واشنطن/ الأناضول- قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن عملية تشكيل ما يسمى “مجلس السلام” الخاص بإدارة قطاع غزة، ما تزال جارية، مشيرا إلى أن المجلس سيتألف من قادة “أهم دول العالم”.

جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلاها، أمس الأحد، على متن الطائرة الرئاسية، خلال عودته من العطلة الأسبوعية إلى البيت الأبيض.

وأشار إلى وجود اهتمام دولي قوي بالانضمام إلى المجلس المذكور، مبينا أن “الجميع يريد أن يكون جزءا من هذا المجلس”.

وفي 18 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، اعتمد مجلس الأمن الدولي مشروع قرار أمريكي بشأن إنهاء الحرب الإسرائيلية في غزة، يسمح بإنشاء قوة دولية مؤقتة حتى نهاية عام 2027.

وبحسب القرار، ستدار غزة عبر حكومة تكنوقراط (مستقلين) فلسطينية انتقالية، تعمل تحت إشراف “مجلس سلام” تنفيذي بقيادة الرئيس ترامب، وفقا لخطته.

وكشفت مصادر مطلعة لموقع “أكسيوس” الأمريكي، سابقا، أن المبعوث الأممي السابق نيكولاي ملادينوف، هو مرشح واشنطن المقترح لتمثيل “مجلس السلام” في غزة، دون صدور تأكيدات نهائية من البيت الأبيض.

ويتوقع أن يتم خلال الأسبوع المقبل إعلان بدء المرحلة الثانية من خطته لإنهاء الحرب بقطاع غزة رغم التحفظات الإسرائيلية، والإعلان كذلك عن تشكيلة “مجلس السلام” والهيئات الأخرى المعنية بإدارة قطاع غزة، بحسب موقع “تايمز أوف إسرائيل”.

وفي 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، بدء سريان المرحلة الأولى من اتفاق لوقف النار في غزة، لكن إسرائيل تواصل خروقاتها اليومية للاتفاق ما أسفر عن استشهاد 424 فلسطينيا وإصابة 1199 آخرين، وفق أحدث بيانات وزارة الصحة بهذا الخصوص، الثلاثاء الماضي.

وخلّفت الإبادة الإسرائيلية في غزة منذ 8 أكتوبر 2023 أكثر من 71 ألف شهيد وما يزيد عن 171 ألف جريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية، مع تكلفة إعادة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.