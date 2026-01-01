عمدة نيويورك يصف حماس بـ«الإرهابية».. وحاخام يهودي يرد: أنت مخطئ

القدس المحتلة / سما /

أثار توصيف عمدة مدينة نيويورك، زهران ممداني، لحركة المقاومة الإسلامية حماس بـ«المنظمة الإرهابية» موجة انتقادات حادة، كان أبرزها رد للحاخام الكندي ديفيد ميفاساير، الذي اتهم العمدة بالانحياز للرواية الإسرائيلية، محذرا إياه من تقديم «تنازلات أخلاقية وسياسية إضافية» مستقبلا.

وقال ميفاساير في رد مباشر على تصريحات ممداني: «زهران، أنت مخطئ، وأنت تعرف ذلك. حماس هي حركة مقاومة فلسطينية نشأت نتيجة الإبادة الوحشية التي ترتكبها إسرائيل منذ أكثر من 75 عاما».

وأضاف أن «الهتافات أو رفع الأعلام لم يجعل أحدا يشعر بعدم الأمان»، في إشارة إلى التظاهرات الأخيرة المؤيدة للفلسطينيين.

وجاء رد الحاخام الكندي بعد أن أدان ممداني، وهو أول عمدة مسلم للمدينة، الهتافات المؤيدة لحركة حماس التي رفعت خلال مظاهرة نظمت في حي يهودي بمدينة نيويورك، قائلا: «لا مكان لدعم الجماعات الإرهابية في مدينتنا»، وذلك في بيان صدر وسط انتقادات إعلامية لتأخره في التعليق على الحدث.

وشهد حي كيو غاردنز هيل في منطقة كوينز، ليلة الخميس الماضي، تظاهرة احتجاجية ضد فعالية إسرائيلية أقيمت داخل كنيس يهودي، حيث ردد ناشطون مناهضون للاحتلال الإسرائيلي هتافات من بينها: «نحن ندعم حماس»، و«الموت للجيش الإسرائيلي»، و«انتفاضة.. حرب الشعب»، ما أثار جدلا واسعا في الأوساط السياسية والإعلامية الأمريكية.

وأرفق ممداني تصريحاته بصورة لعنوان نشرته صحيفة «نيويورك تايمز» تناول مواقفه السابقة من الاحتجاج، وقال تعليقا على الحادث: «لا مكان للهتافات المؤيدة لمنظمة إرهابية في مدينتنا. سنواصل ضمان سلامة سكان نيويورك عند دخولهم وخروجهم من دور العبادة، إلى جانب حماية حقهم الدستوري في الاحتجاج».

وفي بيان آخر شاركه متحدثه الرسمي مع صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» العبرية، قال ممداني إن «الخطاب والتصرفات التي رأيناها وسمعناها في كيو غاردنز هيلز الليلة الماضية خاطئة ولا مكان لها في مدينتنا».

وأضاف العمدة أن فريقه «على اتصال وثيق بشرطة نيويورك بشأن الاحتجاجات والاحتجاجات المضادة»، مشيرا إلى أن عددا من المسؤولين السياسيين أدانوا ما جرى، من بينهم حاكمة ولاية نيويورك كاثي هوتشول، والنائبة الديمقراطية ألكساندريا أوكاسيو كورتيز، التي كتبت على منصة «إكس»: «يا إلهي إن السير في حي ذي أغلبية يهودية والبدء بهتاف يقول: نحن ندعم حماس، هو أمر مقزز ومعاد للسامية.

في المقابل، أفادت تقارير إعلامية أمريكية بأن الاحتجاجات شهدت أيضا قيام متظاهرين يهود مؤيدين لإسرائيل بإهانة واستفزاز النشطاء المناهضين للاحتلال، حيث هتفوا ضد الفلسطينيين، ورددوا شعارات مؤيدة لإدارة الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE)، كما هتفوا بعبارات مسيئة ضد العمدة نفسه، من بينها «تباً لممداني».