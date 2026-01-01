الأونروا تحذر من قيود الاحتلال على عمل المنظمات في غزة

غزة / سما /

حذرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة "أونروا"، من المخاطر التي تفرضها القيود الجديدة التي فرضها الاحتلال الإسرائيلي على تسجيل وعمل المنظمات الدولية في قطاع غزة.

وقال مدير الاتصالات في أونروا، جوناثان فاولر، إن قطاع غزة بحاجة حالياً إلى توسيع المساعدات الإنسانية بدلا من فرض قيود إضافية، مؤكدا أن هذه الإجراءات تعقد العمليات الإنسانية وتزيد من صعوبة تقديم المساعدات للمتضررين.

وأضاف فاولر أن القانون الدولي يلزم إسرائيل بتسهيل عمل المنظمات الإنسانية وضمان وصول المساعدات للمحتاجين في غزة.