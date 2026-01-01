اغتيال مدير مباحث خانيونس بإطلاق نار في غزة

غزة / سما /

أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، صباح اليوم الإثنين، استشهاد المقدم محمود أحمد الأسطل (40 عاما)، مدير مباحث الشرطة بخانيونس، إثر تعرضه لإطلاق نار في منطقة المواصي.

وأكدت الوزارة في بيانها أن الأجهزة الأمنية تتابع الحادث، مشيرةً إلى أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن إطلاق النار تم من سيارة يستقلها عدد من عملاء الاحتلال الإسرائيلي، فيما فتحت الأجهزة الأمنية تحقيقًا لتحديد ملابسات الحادث وتعقب الجناة.

ويشهد قطاع غزة خلال الأشهر الماضية تكرار جرائم وعمليات اغتيال مماثلة، تنفذها عصابات وميليشيات موالية للاحتلال، ما يزيد من التوتر الأمني في المنطقة.

الجيش الإسرائيلي قلق من دخول عمال مدنيين لمواقع حساسة في غزة

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن عشرات عمال المقاولات الذين جلبهم الجيش الإسرائيلي للعمل داخل الخط الأصفر في قطاع غزة، يعملون بملابس مدنية ويدخلون مواقع عسكرية، ما يتيح لهم الاطلاع على معلومات حساسة ومخازن أسلحة، وهو ما يثير قلق قيادة الجيش.

وأوضحت الصحيفة أن فحوصات الخلفية لهؤلاء العمال غير مطمئنة لدى الضباط، خاصة أن بعضهم لديهم أقارب في غزة، ما يجعل ضبط الوضع معقدا وصعبا.

وأشار التقرير إلى وقوع حالات تشخيص خاطئة خلال الحرب، أدت إلى إطلاق نار قاتل على عمال اشتبه في أنهم مسلحون، مما يعكس المخاطر الأمنية المرتبطة بتواجد المدنيين في مناطق عسكرية.

وأضاف الجيش أن كيلومترات واسعة من الأنفاق داخل الخط الأصفر لا تزال غير مكتشفة، حيث اكتشف حتى الآن نفقين فقط، مع الاعتراف بأن العثور على جميع الأنفاق ومعالجتها قد يستغرق سنوات، خاصة إذا انتقل الجيش سريعا للمرحلة الثانية من اتفاق التهدئة.