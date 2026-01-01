  1. الرئيسية
إصابات ورعب بعد اقتحام شاحنة كبيرة تجمعًا لمؤيدي الاحتجاجات الشعبية في إيران بولاية كاليفورنيا

الإثنين 12 يناير 2026 09:52 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إصابات ورعب بعد اقتحام شاحنة كبيرة تجمعًا لمؤيدي الاحتجاجات الشعبية في إيران بولاية كاليفورنيا



سما / وكالات /

أصيب شخصان بجروح إثر اقتحام شاحنة حشداً من الأشخاص كانوا قد تجمعوا في مدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا الأمريكية، دعما للاحتجاجات المناهضة للإدارة في إيران.

وبحسب شبكة “سي بي إس نيوز”، تجمع آلاف الأشخاص في منطقة ويستوود ،الأحد، للتظاهر تضامناً مع الاحتجاجات المستمرة في إيران.
وخلال الفعالية، اقتحمت شاحنة حشدا من المتظاهرين، ما أدى إلى إصابة شخصين، بحسب بيان صادر عن إدارة إطفاء لوس أنجلوس.
وبدأ التجار في السوق الكبير بالعاصمة الإيرانية طهران في 28 ديسمبر/ كانون الأول الماضي احتجاجات على التراجع الحاد في قيمة الريال الإيراني أمام العملات الأجنبية وتفاقم المشكلات الاقتصادية، وتمددت الاحتجاجات لاحقا إلى العديد من المدن.
وأقر الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، بحالة الاستياء الشعبي، مؤكدا أن الحكومة مسؤولة عن المشاكل الاقتصادية الراهنة، وحث المسؤولين على عدم إلقاء اللوم على جهات خارجية مثل الولايات المتحدة.

