نائب الرئيس يستقبل وزير خارجية اليابان ويبحثان آخر المستجدات والتطورات

رام الله / سما/

استقبل نائب رئيس دولة فلسطين، حسين الشيخ، اليوم في رام الله، وزير خارجية اليابان، السيد موتيغي توشيميتسو، حيث جرى بحث آخر التطورات السياسية والإنسانية في الأرض الفلسطينية، والعلاقات الثنائية بين دولة فلسطين واليابان، وسبل تعزيزها.

ونقل نائب الرئيس تحيات الرئيس محمود عباس وتحياته الشخصية إلى رئيسة الوزراء اليابانية السيدة تاكايشي، وإلى الإمبراطور ناروهيتو، مثمّناً عمق علاقات الصداقة والتعاون التي تربط البلدين الصديقين.

وأعرب نائب الرئيس عن تقدير دولة فلسطين العالي لمواقف اليابان الثابتة والداعمة لتحقيق السلام العادل وفق حل الدولتين، واستناداً إلى الشرعية الدولية، مشيداً بدعم اليابان لإعلان نيويورك، وبالدور البنّاء الذي تضطلع به على الساحة الدولية.

كما شكر نائب الرئيس الحكومة اليابانية على المساعدات الإنسانية والتنموية الجديدة المقدّمة للشعب الفلسطيني، وعلى دعمها المتواصل لجهود التنمية وبناء القدرات الفلسطينية، ولا سيما مشروع ممر السلام والازدهار، بما في ذلك المنطقة الصناعية الزراعية في أريحا.

وثمّن نائب الرئيس قيادة اليابان لمؤتمر سيباد الآسيوية الداعم لبناء مؤسسات الدولة الفلسطينية، وشكره على التزام اليابان دعم تنفيذ خطة الرئيس ترمب، بما يعكس التزام اليابان العملي بدعم جهود الاستقرار والسلام.

وفيما يتعلق بقطاع غزة، أكد نائب الرئيس ترحيب دولة فلسطين بخطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، مشدداً على أهمية تنفيذها بشكل كامل، وبما يؤدي إلى انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي، وبدء عملية إعادة الإعمار، مع التأكيد على الدور المركزي للسلطة الوطنية الفلسطينية في إدارة القطاع وتوحيد الأرض الفلسطينية والربط السياسي والقانوني والإداري بين غزة والضفة.

أما بشأن الأوضاع في الضفة الغربية، فقد شدد نائب الرئيس على ضرورة الوقف الفوري للاستيطان، ووضع حد لإرهاب المستعمرين، والإفراج عن أموال الشعب الفلسطيني المحتجزة، محذراً من خطورة هذه السياسات على تقويض السلطة الفلسطينية وحل الدولتين وفرص السلام والاستقرار.

وأكد نائب الرئيس أن القيادة الفلسطينية ماضية في تنفيذ برنامج الإصلاحات الشاملة، بما في ذلك إجراء الانتخابات البلدية، والتحضير لمؤتمر حركة فتح، والاستعداد لإجراء الانتخابات العامة فور توفر الظروف الملائمة.

ورحب نائب الرئيس بدعوة وزير الخارجية الياباني لزيارة اليابان لمواصلة المباحثات وتعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين والشعبين الصديقين.

حضر اللقاء من الجانب الفلسطيني الناطق باسم الرئاسة نبيل ابو ردينه ومستشار الرئيس الدبلوماسي مجدي الخالدي، ووزيرة الخارجية فارسين شاهين، ورئيسة ديوان نائب الرئيس اية محيسن، واللواء رسلان شيخ ابراهيم مستشار نائب الرئيس. وحضر من الجانب الياباني السفير الياباني لدى فلسطين وعدد من كبار المسؤولين اليابانيين.