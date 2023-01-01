غزة.. قصف مدفعي وتدمير مربعات سكنية وراء الخط الأصفر وأربعة شهداء خلال 24 ساعة

غزة / سما/

يواصل جيش الاحتلال، خروقاته لملف وقف إطلاق النار في يومه الـ94 وذلك في مختلف مناطق قطاع غزة .

وادّت خروقات الاحتلال إلى استشهاد اربعة مواطنين واصابة ثلاثة خلال الـ24 ساعة الماضية.

واستشهد اثنين من المواطنين وهما: محمود إياد أبو عاصي وابن عمه أنس فؤاد أبو عاصي اثر قصف على دوار بني سهيلا شرق خان يونس ومواطن ثالث برصاص قناصة اسرائيليون في حي التفاح شرق غزة فيما جرى انتشال الرابع من قصف سابق.

ونفذ طيران الاحتلال عدة غارات جوية إسرائيلية فجر اليوم الاثنين على حي التفاح شمال شرقي مدينة غزة.

وقصفت المدفعية الإسرائيلية جنوب شرقي خان يونس جنوبي قطاع غزة بالتزامن مع إطلاق نار من الآليات العسكرية.

وامتد القصف المدفعي شرق مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

واعلنت مصادر طبية وفاه طفلة (شهرين) نتيجة البرد الشديد مما يرفع وفيات الأطفال نتيجة البرد منذ بداية فصل الشتاء الى 4 وفيات.

الاحصائيات

وأظهر التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة أن إجمالي ما وصل إلى مشافي القطاع خلال الـ 48 ساعة الماضية ثلاثة شهداء جدد، وتسع إصابات.

ومنذ وقف إطلاق النار (11 أكتوبر) بلغ إجمالي عدد الشهداء: 442 اضافة إلى 1236 وإجمالي حالات الانتشال: 688 شهيدا

وبلغ عدد الشهداء منذ بداية العدوان في 7 أكتوبر 2023 بلغ71412 شهيدا و171314 مصاب.