  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

غزة.. قصف مدفعي وتدمير مربعات سكنية وراء الخط الأصفر وأربعة شهداء خلال 24 ساعة

الإثنين 12 يناير 2026 09:05 ص / بتوقيت القدس +2GMT
غزة.. قصف مدفعي وتدمير مربعات سكنية وراء الخط الأصفر وأربعة شهداء خلال 24 ساعة



غزة / سما/

يواصل جيش الاحتلال، خروقاته لملف وقف إطلاق النار في يومه الـ94 وذلك في مختلف مناطق قطاع غزة .

وادّت خروقات الاحتلال إلى استشهاد اربعة مواطنين واصابة ثلاثة خلال الـ24 ساعة الماضية.

واستشهد اثنين من المواطنين وهما: محمود إياد أبو عاصي وابن عمه أنس فؤاد أبو عاصي اثر قصف على دوار بني سهيلا شرق خان يونس ومواطن ثالث برصاص قناصة اسرائيليون في حي التفاح شرق غزة فيما جرى انتشال الرابع من قصف سابق.

ونفذ طيران الاحتلال عدة غارات جوية إسرائيلية فجر اليوم الاثنين على حي التفاح شمال شرقي مدينة غزة.

وقصفت المدفعية الإسرائيلية جنوب شرقي خان يونس جنوبي قطاع غزة بالتزامن مع إطلاق نار من الآليات العسكرية.

وامتد القصف المدفعي شرق مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

واعلنت مصادر طبية وفاه طفلة (شهرين) نتيجة البرد الشديد مما يرفع وفيات الأطفال نتيجة البرد منذ بداية فصل الشتاء الى 4 وفيات.

الاحصائيات

وأظهر التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة أن إجمالي ما وصل إلى مشافي القطاع خلال الـ 48 ساعة الماضية ثلاثة شهداء جدد، وتسع إصابات.

ومنذ وقف إطلاق النار (11 أكتوبر) بلغ إجمالي عدد الشهداء: 442 اضافة إلى 1236 وإجمالي حالات الانتشال: 688 شهيدا

وبلغ عدد الشهداء منذ بداية العدوان في 7 أكتوبر 2023 بلغ71412 شهيدا و171314 مصاب.

الأكثر قراءة اليوم

القاهرة تبحث مع الفصائل المرحلة الثانية من اتفاق غزة والوسطاء تلقوا رسالة "غاضبة" من القسام

سيناتور جمهوري بارز يدعو لقطع المساعدات العسكرية لإسرائيل فورًا بعد تصريحات نتنياهو

تغيير بأسماء أعضاء «لجنة غزة»...

تسريب “وثائق حساسة” يُشعل ضجة كبيرة داخل إسرائيل والمتهم الأول رئيس مكتب نتنياهو

نتنياهو: اسرائيل تدعم المتظاهرين في طهران وسنكون شركاء رائعين مع ايران

ترامب يهدد كوبا: أبرموا صفقة قبل فوات الأوان ولا تحويل لنفط فنزويلا لكم بعد الان

الرئيس الإيراني: أميركا وإسرائيل تصدران الأوامر لمثيري الشغب لزعزعة البلاد

الأخبار الرئيسية

مصدر : خلافات فلسطينية وأخرى مع إسرائيل حول اللجنة الإدارية وإدارة غزة

ترمب: ندرس «خيارات قوية جداً» بشأن إيران

فتح ترفض المشاركة في اجتماع القاهرة حول إدارة غزة وتؤكد شرعية المؤسسات الفلسطينية

«حماس» ترجئ انتخاب رئيس مكتبها السياسي حتى إشعار آخر

نتنياهو: اسرائيل تدعم المتظاهرين في طهران وسنكون شركاء رائعين مع ايران

الاتصالات الفلسطينية