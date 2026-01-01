"هذه مجرد البداية"وليبارك الرب قواتنا.. البيت الأبيض يلوح بضربة وشيكة لإيران

سما / وكالات /

نشر الحساب الرسمي للبيت الأبيض على شبكة إكس رسالةً بدت وكأنها مرتبطة بهجومٍ مُتوقع على إيران. وجاء في المنشور، تحت عنوان "لدينا ثلاث كلمات نقولها": "حفظ الله قواتنا، حفظ الله أمريكا - وهذه مجرد البداية".

إلى جانب النص، كانت هناك صورة للرئيس دونالد ترامب وهو يرتدي قبعة عليها الأرقام "45-47" (التي تشير إلى فترات ولايته) والتعليق البارز "لنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى"، وهي خطوة تؤكد على اعتماد شعار الحملة كخط رئيسي في الاتصالات الرسمية للإدارة.

يأتي هذا المنشور بعد تهديدات واضحة من الولايات المتحدة بشن هجوم متوقع على إيران. كما صرّح مصدر سياسي للقناة الرابعة عشرة بأن هجومًا أمريكيًا على إيران متوقع في وقت مبكر من الأسبوع المقبل