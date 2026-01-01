  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

"هذه مجرد البداية"وليبارك الرب قواتنا.. البيت الأبيض يلوح بضربة وشيكة لإيران

الإثنين 12 يناير 2026 08:58 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"هذه مجرد البداية"وليبارك الرب قواتنا.. البيت الأبيض يلوح بضربة وشيكة لإيران



سما / وكالات /

نشر الحساب الرسمي للبيت الأبيض على شبكة إكس رسالةً بدت وكأنها مرتبطة بهجومٍ مُتوقع على إيران. وجاء في المنشور، تحت عنوان "لدينا ثلاث كلمات نقولها": "حفظ الله قواتنا، حفظ الله أمريكا - وهذه مجرد البداية".

إلى جانب النص، كانت هناك صورة للرئيس دونالد ترامب وهو يرتدي قبعة عليها الأرقام "45-47" (التي تشير إلى فترات ولايته) والتعليق البارز "لنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى"، وهي خطوة تؤكد على اعتماد شعار الحملة كخط رئيسي في الاتصالات الرسمية للإدارة.

يأتي هذا المنشور بعد تهديدات واضحة من الولايات المتحدة بشن هجوم متوقع على إيران. كما صرّح مصدر سياسي للقناة الرابعة عشرة بأن هجومًا أمريكيًا على إيران متوقع في وقت مبكر من الأسبوع المقبل

الأكثر قراءة اليوم

القاهرة تبحث مع الفصائل المرحلة الثانية من اتفاق غزة والوسطاء تلقوا رسالة "غاضبة" من القسام

سيناتور جمهوري بارز يدعو لقطع المساعدات العسكرية لإسرائيل فورًا بعد تصريحات نتنياهو

تغيير بأسماء أعضاء «لجنة غزة»...

تسريب “وثائق حساسة” يُشعل ضجة كبيرة داخل إسرائيل والمتهم الأول رئيس مكتب نتنياهو

نتنياهو: اسرائيل تدعم المتظاهرين في طهران وسنكون شركاء رائعين مع ايران

ترامب يهدد كوبا: أبرموا صفقة قبل فوات الأوان ولا تحويل لنفط فنزويلا لكم بعد الان

الرئيس الإيراني: أميركا وإسرائيل تصدران الأوامر لمثيري الشغب لزعزعة البلاد

الأخبار الرئيسية

مصدر : خلافات فلسطينية وأخرى مع إسرائيل حول اللجنة الإدارية وإدارة غزة

غزة.. قصف مدفعي وتدمير مربعات سكنية وراء الخط الأصفر وأربعة شهداء خلال 24 ساعة

ترمب: ندرس «خيارات قوية جداً» بشأن إيران

فتح ترفض المشاركة في اجتماع القاهرة حول إدارة غزة وتؤكد شرعية المؤسسات الفلسطينية

«حماس» ترجئ انتخاب رئيس مكتبها السياسي حتى إشعار آخر

الاتصالات الفلسطينية