الارصاد الإسرائيلية في تحذير عاجل : عاصفة قوية ورياح عاتية وأمطار وفيضانات وثلوج

القدس المحتلة/سما/

أطلقت الأرصاد الإسرائيلية إنذارا احمرا بشأن العاصفة المتوقعة اليوم الاثنين.

وحذرت بحسب المواقع العبرية من رياح عاتية وأمواج خطرة، واحتمال تساقط الثلوج في الجولان وأمطار غزيرة تبدأ شمالًا وتمتد إلى الوسط، مع تحذيرات من فيضانات وسيول وبرد قارس.

اعتبارًا من مساء الأحد، دخل تحذير "برتقالي" حيز التنفيذ بشأن ارتفاع الأمواج في البحر الأبيض المتوسط، حيث يصل ارتفاعها إلى 180 سم. لكن هذا لا يُقارن بما هو متوقع من صباح اليوم وحتى الأربعاء، حيث يتراوح ارتفاع الأمواج بين 250 و600 سم.

من المتوقع هبوب رياح غربية قوية تصل سرعتها إلى 50 كم/ساعة ابتداءً من الساعة العاشرة مساء اليوم الاثنين وحتى مساء الثلاثاء، مع هبات قوية بشكل خاص قد تصل سرعتها إلى 110 كم/ساعة. وقد أصدرت دائرة الأرصاد الجوية تحذيراً مبكراً من الرياح باللون الأحمر.

ستبدأ الأمطار بالهطول في الشمال بعد ظهر يوم الاثنين ، وستمتد إلى وسط البلاد مساءً وخلال الليل. وسيتساقط الثلج على جبل الشيخ.

ومن المتوقع حدوث فيضانات ليلية في صحراء النقب والبحر الميت، وفيضانات في السهل الساحلي الجنوبي.

وستتركز أكبر كميات الأمطار في الجبال الشمالية والوسطى، حيث يُتوقع هطول ما بين 60 و80 ملم، وقد تتجاوز 100 ملم في مناطق محلية في الضفة الغربية و القدس .اما على الساحل وفي السهول، فمن المتوقع هطول ما بين 30 و60 ملم.

ستشتد الرياح بشدة مساء اليوم ، لتصل ذروتها بين منتصف الليل وظهيرة الثلاثاء. وحذرت دائرة الأرصاد الجوية الإسرائيلية من أن هذه الرياح قد تتسبب، كغيرها، في أضرار مثل سقوط الأشجار والأجسام، وإلحاق أضرار بالبنية التحتية، وربما حتى تعطيل عمليات الإقلاع والهبوط خلال ساعات صباح الثلاثاء، كما حدث يوم الجمعة.

ولن تهدأ الرياح إلا تدريجياً خلال النصف الثاني من يوم الثلاثاء.

خلال العاصفة، يُتوقع تساقط ثلوج كثيفة على جبل الشيخ، وقد تصل الثلوج هذه المرة إلى ارتفاع 1000 متر: من المتوقع تراكم عدة سنتيمترات من الثلوج في شمال الجولان، وربما طبقة رقيقة من الثلج على جبل ميرون.

يوم الثلاثاء ، سيكون الطقس عاصفًا وتهطل أمطار من الشمال إلى شمال النقب، مع توقع حدوث فيضانات.

يتوقع أن يكون الطقس بارداً جداً تلك الليلة. من المتوقع أن تصل درجة الحرارة في حيفا إلى 11 درجة مئوية، وفي القدس إلى 4 درجات فقط، وفي جبل الشيخ إلى 4 درجات تحت الصفر. وحتى قبل هطول الأمطار، من المتوقع أن يسود الضباب وتضعف الرؤية في وسط وشمال النقب بسبب الرياح القوية.

يوم الأربعاء ، ستكون العاصفة قد انحسرت. ستخف حدة الرياح، وسيرتفع متوسط درجات الحرارة ارتفاعاً طفيفاً.

قد تهطل أمطار متفرقة، خاصة في وسط اسرائيل وشمال النقب. كما يُتوقع هطول أمطار متفرقة يوم الخميس ، خاصة في السهل الساحلي الجنوبي. سيشهد الطقس ارتفاعاً طفيفاً آخر في درجات الحرارة، لتكون ضمن المعدل الطبيعي لهذا الموسم.