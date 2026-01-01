  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

اقتحامات واعتقالات بالضفة والقدس

الإثنين 12 يناير 2026 08:49 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اقتحامات واعتقالات بالضفة والقدس



رام الله/سما/

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الإثنين، حملة اعتقالات ومداهمات واسعة في عدة مناطق بالضفة الغربية والقدس المحتلتين.

وأسفرت المداهمات والاقتحامات عن اعتقال عدد من الفلسطينيين، بينهم صحافي وطفل، عقب اقتحام عشرات المنازل وتفتيشها والعبث بمحتوياتها، واحتجاز سكانها لساعات وإخضاعهم لتحقيقات ميدانية.

وأفاد نادي الأسير بأن قوات الاحتلال اعتقلت الصحافي محمد عطا شراكة والطفل أدهم نضال نخلة بعد مداهمة منزليهما في مخيم الجلزون شمال رام الله.

كما جرى اعتقال الشاب يوسف النجار خلال اقتحام بلدة كوبر غرب رام الله، واعتقال الشاب حمزة عابد بعد مداهمة منزله وسط مدينة البيرة.

وفي بيت لحم جنوب الضفة، اعتقلت القوات الشاب بلال الوهادنة من مخيم الدهيشة، والشاب كرم شادي من منطقة الضاحية جنوب المدينة.

أما في الخليل، فاعتُقل معتصم الجنيدي من حي أبو اكتيله، إضافة إلى اعتقال الشاب عمر محمد الهيموني من حي الجامعة.

وفي القدس المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال أربعة فلسطينيين خلال اقتحام بلدة عناتا شمال شرقي المدينة. كما اعتقلت الشاب ياسر الأسمر بعد مداهمة منزله خلال اقتحام مخيم بلاطة شرق نابلس.

وتأتي هذه الاعتقالات في إطار الحملات اليومية التي تنفذها قوات الاحتلال في الضفة الغربية والقدس، والتي تترافق مع اقتحام المنازل وتخريب محتوياتها والاعتداء على السكان، ضمن سياسة التضييق المستمرة بحق الفلسطينيين.

الأكثر قراءة اليوم

القاهرة تبحث مع الفصائل المرحلة الثانية من اتفاق غزة والوسطاء تلقوا رسالة "غاضبة" من القسام

سيناتور جمهوري بارز يدعو لقطع المساعدات العسكرية لإسرائيل فورًا بعد تصريحات نتنياهو

تغيير بأسماء أعضاء «لجنة غزة»...

تسريب “وثائق حساسة” يُشعل ضجة كبيرة داخل إسرائيل والمتهم الأول رئيس مكتب نتنياهو

نتنياهو: اسرائيل تدعم المتظاهرين في طهران وسنكون شركاء رائعين مع ايران

ترامب يهدد كوبا: أبرموا صفقة قبل فوات الأوان ولا تحويل لنفط فنزويلا لكم بعد الان

الرئيس الإيراني: أميركا وإسرائيل تصدران الأوامر لمثيري الشغب لزعزعة البلاد

الأخبار الرئيسية

مصدر : خلافات فلسطينية وأخرى مع إسرائيل حول اللجنة الإدارية وإدارة غزة

غزة.. قصف مدفعي وتدمير مربعات سكنية وراء الخط الأصفر وأربعة شهداء خلال 24 ساعة

ترمب: ندرس «خيارات قوية جداً» بشأن إيران

فتح ترفض المشاركة في اجتماع القاهرة حول إدارة غزة وتؤكد شرعية المؤسسات الفلسطينية

«حماس» ترجئ انتخاب رئيس مكتبها السياسي حتى إشعار آخر

الاتصالات الفلسطينية