ترامب يعلن نفسه حاكما مؤقتا لفنزويلا

الإثنين 12 يناير 2026 08:40 ص / بتوقيت القدس +2GMT
سما / وكالات

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في منشور عبر منصة "تروث سوشيال" نفسه حاكما مؤقتا لفنزويلا.

وفي تطور لافت، نشر ترامب صورة له من ويكيبيديا تحت عنوان "رئيس فنزويلا بالوكالة"، ملمحا بسخرية إلى شرعية ديلسي رودريغير، نائبة الرئيس نيكولاس مادورو، والتي تولت زمام السلطة بعد اعتقاله في 3 يناير على يد قوة أمريكية خاصة.

في غضون ذلك، قالت الرئيسة الفنزويلية المؤقتة ديلسي رودريغيز عبر حسابها على منصة إكس إن "الحكومة بحاجة إلى الحفاظ على السلطة السيادية السياسية للدفاع عن البلاد".

يأتي ذلك، بينما صرح وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت الأحد، أن دور الولايات المتحدة في الإشراف على الوضع في فنزويلا من أجل نقل السلطة لاحقا قد يستمر لسنوات.

وأضاف الوزير في رده على سؤال من قناة CBS التلفزيونية، حول المدة التي سيستمر فيها الدور الأمريكي الحالي في فنزويلا: "ربما سنة أو سنتين، أو ربما أكثر".

