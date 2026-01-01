  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الطقس: انخفاض درجات الحرارة ومنخفض جوي يبدأ مساء

الإثنين 12 يناير 2026 08:36 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الطقس: انخفاض درجات الحرارة ومنخفض جوي يبدأ مساء



رام الله/سما/

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الإثنين، غائما جزئيا إلى غائم باردا خاصة في المناطق الجبلية ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، وخلال ساعات المساء تتأثر البلاد بمنخفض جوي عميق مصحوب بكتلة هوائية باردة لذا تسقط أمطار متفرقة على المناطق الشمالية وخلال ساعات الليل تمتد الأمطار إلى المناطق الوسطى والجنوبية تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحيانا، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا تصل سرعتها في بعض الهبات إلى 70 كم /ساعة والبحر مائجا.

في ساعات المساء والليل: يكون الجو غائما وشديد البرودة وعاصفا، وتسقط بمشيْة الله أمطار غزيرة تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا وتساقط البرد أحيانا، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا تصل سرعتها في بعض الهبات 80 كم/ساعة والبحر مائجا.

وغدا الثلاثاء: يتعمق تأثر البلاد بالمنخفض الجوي حيث يكون الجو غائما وشديد البرودة وعاصفا، ويطرأ انخفاض آخر ملموس على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها العام، وتسقط بإذن الله الأمطار على معظم المناطق تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحيانا، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا تصل سرعتها في بعض الهبات إلى 80 كم/ ساعة والبحر مائجا.

والأربعاء: يكون الجو غائما إلى غائم جزئي باردا إلى شديد البرودة وتبقى الفرصة مهيأة بمشيئة الله تعالى لسقوط زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق، وفي ساعات الظهيرة يبدأ المنخفض الجوي بالانحسار ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية نشطة السرعة والبحر مائجا.

أما الخميس: يكون الجو غائما جزئيا ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقاء الجو باردا وتبقى فرصة ضعيفة لسقوط أمطار محلية خفيفة فوق بعض المناطق، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

وحذرت الأرصاد خلال تأثر البلاد بالمنخفض الجوي من خطر شدة سرعة الرياح التي تصل سرعتها في بعض الهبات 80 كم/ ساعة، وتشكل السيول والفيضانات في الأودية والمناطق المنخفضة، والتزحلق على الطرقات نتيجة لتساقط البرد، وتدني مدى الرؤية الأفقية، وارتفاع موج البحر.

الأكثر قراءة اليوم

القاهرة تبحث مع الفصائل المرحلة الثانية من اتفاق غزة والوسطاء تلقوا رسالة "غاضبة" من القسام

سيناتور جمهوري بارز يدعو لقطع المساعدات العسكرية لإسرائيل فورًا بعد تصريحات نتنياهو

تغيير بأسماء أعضاء «لجنة غزة»...

تسريب “وثائق حساسة” يُشعل ضجة كبيرة داخل إسرائيل والمتهم الأول رئيس مكتب نتنياهو

نتنياهو: اسرائيل تدعم المتظاهرين في طهران وسنكون شركاء رائعين مع ايران

ترامب يهدد كوبا: أبرموا صفقة قبل فوات الأوان ولا تحويل لنفط فنزويلا لكم بعد الان

الرئيس الإيراني: أميركا وإسرائيل تصدران الأوامر لمثيري الشغب لزعزعة البلاد

الأخبار الرئيسية

مصدر : خلافات فلسطينية وأخرى مع إسرائيل حول اللجنة الإدارية وإدارة غزة

غزة.. قصف مدفعي وتدمير مربعات سكنية وراء الخط الأصفر وأربعة شهداء خلال 24 ساعة

ترمب: ندرس «خيارات قوية جداً» بشأن إيران

فتح ترفض المشاركة في اجتماع القاهرة حول إدارة غزة وتؤكد شرعية المؤسسات الفلسطينية

«حماس» ترجئ انتخاب رئيس مكتبها السياسي حتى إشعار آخر

الاتصالات الفلسطينية