الجيش الإسرائيلي يعلن مهاجمة عنصر من حزب الله بمسيّرة استهدفت سيارة

القدس المحتلة / سما/

أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء الأحد، مهاجمة عنصر من حزب الله في بنت جبيل في جنوب لبنان.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن الجيش الإسرائيلي شن غارة بمسيّرة استهدفت سيارة في قضاء بنت جبيل.

هذا، وأفادت وسائل إعلام لبنانية، باستشهاد عضو بلدية بنت جبيل محمد عادل الصغير، جراء غارة استهدفت سيارة في حي المسلخ.

وأظهرت لقطات بثها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي سيارة محترقة نتيجة استهدافها بغارة إسرائيلية في المنطقة.

وشن الجيش الإسرائيلي يوم الأحد أكثر من 25 غارة جوية على مناطق في جنوب لبنان، مدعيا استهداف بنى تحتية لحزب الله.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه شن هجمات جوية استهدفت ما وصفه بـ”بنى تحتية” تابعة لحزب الله في جنوب لبنان، وذلك وفق بيان مقتضب صدر عنه،

ولاحقا نشر الجيش بيانات أخرى قال فيها إنه “استهدف مواقع لتخزين أسلحة”، بالإضافة إلى “شن هجوم على موقع تحت الأرض يستخدم لتخزين أسلحة لحزب الله”.

وكانت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام قد قالت، الأحد، إن غارات جوية عنيفة استهدفت منطقة المحمودية والدمشقية في جنوب لبنان، بالإضافة إلى قصف على الجبور والقطراتي والمحمودية في منطقة جزين.

يذكر أن إسرائيل لم تلتزم ببنود اتفاق وقف الأعمال العدائية بينها وبين لبنان، ولا تزال قواتها تقوم بعمليات تجريف وتفجير، وتشن بشكل شبه يومي غارات في جنوب لبنان، كما لا تزال قواتها متواجدة في عدد من النقاط في جنوب لبنان.