وصول 12 أسيرًا محررًا إلى مستشفى شهداء الأقصى عبر الصليب الأحمر

الأحد 11 يناير 2026 07:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
وصول 12 أسيرًا محررًا إلى مستشفى شهداء الأقصى عبر الصليب الأحمر



غزة/سما/

وصل، يوم الأحد، 12 أسيرًا محررًا، من بينهم أسيرة واحدة، إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح وسط قطاع غزة، عبر طواقم الصليب الأحمر، قادمين من معبر كرم أبو سالم.

وأفادت مصادر طبية بأن الأسرى المحررين وصلوا لتلقي الفحوصات الطبية اللازمة والاطمئنان على أوضاعهم الصحية، وهم: ساهر بشير السالم الناعوق، غيث عليان محمد أبو عون، حاتم نظير أحمد ثابت، عبد الحميد عبد الحافظ عبد السلام الفرا، محمد جعفر فلاح السندوي، حسن جمال حسن نعمان، عمر عبد الحميد محمود كيشكو، أحمد عمر محمد أبو رزق، إبراهيم إياد إبراهيم صبح، حسن أيمن علي الهبيل، زياد ممدوح إسليم، وريم محمد سليمان أبو جزر.

