ترامب يهدد كوبا: أبرموا صفقة قبل فوات الأوان ولا تحويل لنفط فنزويلا لكم بعد الان

الأحد 11 يناير 2026 05:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
واشنطن / وكالات/

أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بياناً قوياً اليوم (الأحد) على شبكته X، تناول فيه العلاقات بين فنزويلا وكوبا والتدخل الأمريكي في المنطقة.

قال إن كوبا اعتمدت لسنوات على النفط والأموال من فنزويلا، مقابل تقديم خدمات أمنية للنظام الفنزويلي. وادعى ترامب أن هذا الواقع قد انتهى، وأن معظم العناصر الكوبية العاملة في البلاد قُتلت في غارات أمريكية نُفذت في الأسابيع الأخيرة.

كتب ترامب أيضاً أن فنزويلا لم تعد بحاجة إلى الحماية من تلك العناصر، وأشار إلى أن الولايات المتحدة ستدعمها وتدافع عنها، كما وصفها، باعتبارها أقوى قوة عسكرية في العالم.

وفي هذا السياق، أكد أنه لن يتم تحويل المزيد من النفط أو الأموال إلى كوبا. وفي ختام كلمته، دعا ترامب كوبا إلى التوصل إلى اتفاق، محذراً من ضرورة القيام بذلك قبل فوات الأوان.

