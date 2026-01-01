نتنياهو: اسرائيل تدعم المتظاهرين في طهران وسنكون شركاء رائعين مع ايران بعد سقوط النظام الحالي

القدس المحتلة / سما/

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الأحد، إنه "عندما تتحرر إيران من نير الاستبداد، ستعود هي وإسرائيل إلى كونهما شريكتين رائعتين ".

وقال نتنياهو في بداية اجتماع الحكومة: "نأمل جميعا أن تتحرر الأمة الفارسية قريبا من نير الاستبداد. وعندما يحين ذلك اليوم، ستكون إسرائيل وإيران شريكتين مخلصتين مرة أخرى في بناء مستقبل مزدهر ومسالم للشعبين".

وقال ان إسرائيل تتابع بترقب شديد ما يجري في إيران.

واضاف ان التظاهرات من أجل الحرية انتشرت في أنحاء البلاد، وشعب إسرائيل، والعالم بأسره، يقف مشدوها أمام الشجاعة الهائلة لمواطني إيران.

واكد ان "إسرائيل تدعم نضالهم من أجل الحرية وتدين بشدة أعمال المجازر الجماعية بحق مدنيين أبرياء".

وتشهد إسرائيل حالة تأهب قصوى تحسبا لاحتمال أي تدخل أمريكي في إيران، وفق ما نقلت وكالة "رويترز" عن مصادر إسرائيلية مطلعة.

ولم تفصح المصادر، التي حضرت مشاورات أمنية إسرائيلية خلال عطلة نهاية الأسبوع، عن معنى حالة التأهب القصوى التي أعلنتها إسرائيل عمليا.

يأتي ذلك، فيما تشهد إيران احتجاجات واسعة النطاق، بدأت في ديسمبر الماضي.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هدد مرارا بالتدخل في الأيام الأخيرة، وحذر حكام إيران من استخدام القوة ضد المتظاهرين. وقال ترامب يوم السبت إن الولايات المتحدة "مستعدة للمساعدة".

وأفادت تقارير إعلامية أمريكية بأن ترامب "يدرس بجدية" إصدار أمر بشن ضربة جوية على إيران، وسط تقارير عن حملة قمع دامية ضد المتظاهرين.