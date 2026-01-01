ساعر: حان وقت تصنيف الحرس الثوري الايراني "إرهابياً" في أوروبا

القدس المحتلة / سما/

طرح وزير الخارجية الإسرائيلي "جدعون ساعر" على وزير الداخلية الألماني، "ألكسندر دوبريندت"، تصنيف الحرس الثوري الإيراني "منظمة إرهابية" داخل الاتحاد الأوروبي.

ففي تغريدة عبر "X"، أوضح "ساعر" أنه سيستغل زيارة "دوبريندت" الحالية إلى إسرائيل بتوقيع إعلان مشترك حول مجالات عدة.

وأضاف وزير الخارجية الإسرائيلي أنه أخبر ضيفه بأن الوقت حان لتصنيف الحرس الثوري الإيراني "منظمة إرهابية داخل الاتحاد الأوروبي".

ورأى أنه "لطالما كان هذا موقف ألمانيا، واليوم باتت أهمية هذه المسألة واضحة للجميع"، وفق تعبيره.