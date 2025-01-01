  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

قاليباف يهدد: أي عدوان على إيران سيضع إسرائيل والقواعد الأميركية في مرمى نيراننا

الأحد 11 يناير 2026 01:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
قاليباف يهدد: أي عدوان على إيران سيضع إسرائيل والقواعد الأميركية في مرمى نيراننا



سما / وكالات /

حذر رئيس مجلس الشورى الإيراني، محمد ‌باقر قاليباف، الأحد، من أن بلاده ستضرب إسرائيل والقواعد الأمريكية بالمنطقة في حال شنت الولايات المتحدة هجوما عسكريا على إيران.
وقال قاليباف في خطاب أمام نواب البرلمان الإيراني: “إذا شنت الولايات المتحدة هجوما عسكريا، فإن المراكز العسكرية والبحرية الإسرائيلية والأمريكية ستكون أهدافا مشروعة لنا”، وفق ما نقله التلفزيون الرسمي.
وأشار في معرض حديثه عن دعم الولايات المتحدة وإسرائيل للمتظاهرين المناهضين للنظام، إلى أن “الأعداء خططوا لتجنيد إرهابيين محليين خلال حرب الأيام الاثني عشر يوما، لكنهم فشلوا (في يونيو/حزيران 2025). والآن، قاموا بتجنيد إرهابيين محليين. نحن نحارب الإرهابيين”.
وخلال خطابه ردد نواب بمجلس الشورى هتافات مناهضة للولايات المتحدة.

والجمعة، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنهم يراقبون عن كثب الاحتجاجات الجارية في إيران، مضيفا: “أقول للقادة الإيرانيين، من الأفضل ألا تفتحوا النار (على المتظاهرين)، لأننا سنبدأ بإطلاق النار أيضا”.
وبدأ التجار في السوق الكبير بالعاصمة الإيرانية طهران في 28 ديسمبر/ كانون الأول الماضي احتجاجات على التراجع الحاد في قيمة الريال الإيراني أمام العملات الأجنبية وتفاقم المشكلات الاقتصادية، وتمددت الاحتجاجات لاحقا إلى العديد من المدن، وأدى لوقوع قتلى.
وأقر الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان بحالة الاستياء الشعبي، مؤكدا أن الحكومة مسؤولة عن المشاكل الاقتصادية الراهنة، وحث المسؤولين على عدم إلقاء اللوم على جهات خارجية مثل الولايات المتحدة.

ووفق وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان الإيرانية المستقلة “هرانا”، الأحد، ارتفع عدد قتلى الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ أسبوعين، إلى 116 شخصا بينهم 4 من العاملين في المجال الصحي، و37 عنصرا من قوات الأمن.
فيما لم تصدر السلطات الإيرانية بعد أي بيان رسمي بشأن أعداد القتلى أو الجرحى في الاحتجاجات.

الأكثر قراءة اليوم

شقيقة زوجة توني بلير: 7 أكتوبر يوم اسطوري وتاريخي وساهم بانتشار الإسلام عالميا

تل أبيب : ايران سوف ترد بشكل كبير ضد الاهداف الامريكية والاسرائيلية

ايران ترفع حالة الجهوزية القصوي ..آلاف الإسرائيليين يتلقون رسائل تهديد بهجوم صاروخي عند منتصف الليل

مصر والأردن يطلقان تحذيرا ناريا من خطوة إسرائيلية "خطيرة" بالضفة الغربية

ما هي تقديرات الاستخبارات العسكرية الاسرائيلية لتطورات الاوضاع في ايران؟

نتنياهو : القادة العرب لا يكترثون بالقضية الفلسطينية

سيناتور جمهوري بارز يدعو لقطع المساعدات العسكرية لإسرائيل فورًا بعد تصريحات نتنياهو

الأخبار الرئيسية

القاهرة تبحث مع الفصائل المرحلة الثانية من اتفاق غزة والوسطاء تلقوا رسالة "غاضبة" من القسام

تقارير: إسرائيل وحماس تستعدان لاستئناف الحرب في غزة

القناة 12 العبرية : ترامب سيهاجم إيران وإسرائيل ترفع حالة التأهب ومخاوف من اشتعال حرب إقليمية

صومال

وزير الدفاع الصومالي: إسرائيل تخطط لتهجير الفلسطينيين قسرا لـ "أرض الصومال"

محلل إسرائيلي : حماس هُزمت عسكريا وانتصرت سياسيا ونتنياهو أخفق

الاتصالات الفلسطينية