استشهاد 3 مواطنين منذ الصباح بقصف اسرائيلي على خان يونس وغزة

القدس المحتلة / سما /

استشهد ثلاثة مواطنين صباح اليوم الأحد في قصف اسرائيلي بخان يونس وغزة.

والقت طائرة اسرائيلية قنبلة علي تجمع للمواطنين قرب دوار بني سهيلا شرق خان يونس جنوبي قطاع غزة ما أسفر عن استشهاد اثنين من المواطنين.

ونقل الشهيدان محمود إياد أبو عاصي وابن عمه أنس فؤاد أبو عاصي إلى مشفى ناصر حيث تم تأكيد استشهادهما.

وفي حي التفاح شرق مدينة غزة أطلق قناصة اسرائيليون النار صوب مواطن كان يتفقد منزله ما اسفر عن استشهاده.

وأعلنت مصادر طبية وفاه طفلة تبلغ من العمر شهرين نتيجة البرد الشديد مما يرفع وفيات الأطفال نتيجة البرد منذ بداية فصل الشتاء الي 4 وفيات.

وأظهر التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة أن إجمالي ما وصل إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ 48 ساعة الماضية ثلاثة شهداء جدد، وتسع إصابات.

ومنذ وقف إطلاق النار (11 أكتوبر) بلغ إجمالي عدد الشهداء: 442 اضافة إلى 1236 وإجمالي حالات الانتشال: 688 شهيدا.

وبلغ عدد الشهداء منذ بداية العدوان في 7 أكتوبر 2023 بلغ 71412 ⁠ شهيدا و171314مصابا.