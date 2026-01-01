  1. الرئيسية
استشهاد شاب برصاص الاحتلال واحتجاز جثمانه بالخليل

الأحد 11 يناير 2026 09:48 ص / بتوقيت القدس +2GMT
استشهاد شاب برصاص الاحتلال واحتجاز جثمانه بالخليل



رام الله/سما/

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الأحد، استشهاد مواطن برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة الخليل بالضفة الغربية، مشيرة إلى احتجاز الجثمان من قبل الاحتلال، في استمرار لعمليات القتل والاعتداءات التي ينفذها الجيش الإسرائيلي بحق الفلسطينيين في المناطق المحتلة.

ومساء السبت، أصيب شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال في مدينة الخليل، بعد الاشتباه بمحاولته تنفيذ عملية دهس ضد الجنود، وفق ما أفادت مصادر محلية.

وأكد الهلال الأحمر الفلسطيني أن قوات الاحتلال منعت طواقمه من الوصول إلى المصاب في منطقة خلة حاضور لتقديم الإسعافات الأولية له، مشيرا إلى أن الشاب أصيب أثناء إطلاق النار عليه في حي الجعبري جنوب المدينة.

وفي وقت لاحق، تراجع الاحتلال عن مزاعمه الأولية بشأن محاولة تنفيذ عملية دهس، دون تقديم أي تفاصيل إضافية حول الحادثة.

