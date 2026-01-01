الجيش الأردني: هاجمنا بالتنسيق مع الشركاء أهدافاً لتنظيم داعش في سوريا

عمان / وكالات/

نفّذ الجيش الأردني عبر سلاح الجو الملكي، مساء أمس السبت، عمليات جوية نوعية استهدفت مجموعة من الأهداف التابعة لعصابة "داعش" في عدة مناطق داخل الأراضي السورية، وذلك ضمن الجهود الإقليمية والدولية المستمرة لمحاربة "الإرهاب".

وجاءت هذه العمليات بالتنسيق مع الشركاء ضمن إطار التحالف الدولي، الذي تشارك فيه الدولة السورية، في سياق السعي إلى تحييد قدرات الجماعات "الإرهابية" ومنعها من إعادة تنظيمها أو استخدام تلك المناطق كنقاط انطلاق لتهديد أمن دول الجوار والأمن الإقليمي.



وتأتي المشاركة ضمن سياسة المملكة في مكافحة "الإرهاب" والتطرف، والدفاع عن أمنها الوطني، والإسهام في حفظ الأمن والاستقرار في المنطقة.