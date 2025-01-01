إسرائيل رفعت حالة التأهب القصوى .. روبيو ونتنياهو يبحثان احتجاجات إيران و"التهدئة" بغزة

القدس المحتلة / سما /

ذكرت ثلاثة مصادر إسرائيلية مطلعة، الأحد، أن إسرائيل رفعت حالة التأهب القصوى تحسباً لأي تدخل محتمل من الولايات المتحدة في إيران. يأتي ذلك في الوقت الذي تشهد فيه إيران احتجاجات واسعة على خلفية غلاء المعيشة.

وتحدث وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، مساء السبت، هاتفيا مع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، في مكالمة ركزت بحسب تقارير على التطورات في غزة وسورية والاحتجاجات في إيران، دون كشف مزيد من التفاصيل من الجانب الأميركي.

تشهد إيران أكبر مظاهرات مناهضة للحكومة منذ سنوات، بعد الحرب التي دارت بين طهران وإسرائيل العام الماضي، بينما يتواصل الوضع المتوتر في غزة، حيث لم يحرز وقف إطلاق النار الهش أي تقدم منذ بدء مرحلته الأولى في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وسط تبادل الاتهامات بين إسرائيل وحركة حماس حول خروقات الاتفاق والخلافات حول المرحلة التالية.

وفي سياق متصل، اتفقت إسرائيل وسورية في وقت سابق هذا الأسبوع خلال محادثات بوساطة أميركية في باريس على إنشاء آلية اتصال لتنسيق القضايا الأمنية والتجارية.

من جهته، أعرب روبيو عبر منصة "إكس" عن دعم الولايات المتحدة للشعب الإيراني، فيما كتب الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن إيران "تتوق إلى الحرية أكثر من أي وقت مضى" وأن بلاده "على أهبة الاستعداد لتقديم المساعدة".

وأشارت "نيويورك تايمز" إلى أن ترامب يدرس بجدية إمكانية شن ضربة جوية على إيران، في ظل تقارير عن حملة قمع دامية وانقطاع الإنترنت، إلا أنه لم يتخذ أي قرار نهائي حتى الآن، مع عرض مجموعة من الخيارات تشمل استهداف مواقع غير عسكرية في طهران.

ويأتي هذا التواصل بين روبيو ونتنياهو ضمن سلسلة من اللقاءات بين الرئيس ترامب ورئيس الحكومة الإسرائيلية، إذ زار نتنياهو الولايات المتحدة خمس مرات منذ تولي ترامب الرئاسة في يناير 2025، بينما زار ترامب إسرائيل في أكتوبر الماضي.