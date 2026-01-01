اقتحامات واعتقالات بالضفة وإصابة جندي إسرائيلي باشتباكات نابلس

رام الله/سما/

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأحد، حملة اقتحامات ومداهمات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، تخللها تفتيش للمنازل واعتقال عدد من الشبان، فيما اندلعت اشتباكات مسلحة في البلدة القديمة بمدينة نابلس.

في محافظة بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال خمسة شبان من بلدة بيت فجار، هم: عماد محمد ثوابتة، عاطف محمد ثوابتة، مجدي ثوابتة، الأسير المحرر مراد أحمد طقاطقة، وغنام عبد الرحمن ديرية، بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها.

كما اعتقلت ثلاثة شبان آخرين خلال اقتحام بلدة حوسان غرب المدينة.

وفي طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة شبان من بلدة قفين، وهم: نور كتانة، عبود كتانة، وعبد ململ، عقب مداهمة منازلهم. كما اقتحمت بلدة بيتونيا غرب رام الله واعتقلت الشاب عبد الله عطا قرط من منزله.

إصابة جندي إسرائيلي من وحدة "دوفديفان" في نابلس

وتسللت قوة خاصة من جيش الاحتلال فجر اليوم عبر شاحنتين إلى محيط البلدة القديمة في نابلس بهدف تنفيذ عملية عسكرية خاصة، إلا أنها تعرضت لكمين نفذه مقاومون بعد ثوان من نزول عناصر القوة من الشاحنتين، ما أدى إلى فشل مهمتهم وعودة عناصرها إلى الشاحنتين للانسحاب.

اندلعت بعد ذلك اشتباكات عنيفة وإطلاق نار كثيف في البلدة القديمة ومحيطها،بعد تسلل قوة خاصة إسرائيلية إلى حارة الياسمينة، فيما دفع جيش الاحتلال بتعزيزات عسكرية كبيرة إلى المدينة، وواصل اقتحامها وانتشاره في عدة مواقع، مع اعتلاء أسطح البنايات ونصب قناصة.

وأفاد الجيش الإسرائيلي بإصابة جندي من وحدة "دوفديفان" بجروح متوسطة خلال العملية، بينما باشرت القوات مطاردة المسلحين، وتم إبلاغ عائلة الجندي بالموقف.

وأظهرت مشاهد مصورة انسحاب أفراد القوة الخاصة تحت وطأة الاشتباكات. كما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب حميدو زكاري من البلدة القديمة.

وأفاد مدير الإغاثة الطبية في نابلس غسان حمدان، بنجاة عائلة بعد تعرض سيارتها لإطلاق نار في محيط البلدة القديمة.

وفي جنوب الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال مواطناً من قرية سوسيا في مسافر يطا، واستولت على مركبته، بعد مداهمة عدد من المنازل وتفتيشها والاعتداء على أحد السكان بالضرب.

كما أطلق مستوطنون مواشيهم قرب منازل المواطنين في خربة أم الخير، واقتحم آخرون خربة المركز ونفذوا جولات استفزازية فيها.