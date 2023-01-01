  1. الرئيسية
الاحتلال يواصل خروقاته : نسف منازل بالتفاح وبيت لاهيا وغارات جوية جنوب ووسط القطاع

الأحد 11 يناير 2026 08:34 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يواصل خروقاته : نسف منازل بالتفاح وبيت لاهيا وغارات جوية جنوب ووسط القطاع



غزة / سما /

يواصل جيش الاحتلال الاسرائيلي خروقاته لملف وقف إطلاق النار في يومه الـ93 وذلك في مختلف مناطق قطاع غزة .

ونسف جيش الاحتلال مبانٍ سكنية قرب دوار زايد شرق مدينة بيت لاهيا، شمال قطاع غزة.

وفجر جيش الاحتلال عربات مفخخة محيط دوار الشيخ زايد شمال قطاع غزة.

وامتدت عمليات نسف المنازل الى مباني سكنية شرقي حي التفاح، شرق مدينة غزة.

ونفذ طيران الاحتلال غارات جوية على مناطق انتشاره شرقي رفح وخان يونس ومخيم البريج وسط قطاع غزة.

وفي سياق تداعيات المنخفض توفي طفلان نتيجة البرد القارس خلال الـ24 ساعة الماضية احدهما بدير البلح وسط القطاع والثاني بمدينة غزة ليبلغ عدد الأطفال الذين توفوا بردا منذ بدء الأمطار إلى 15 طفلا.

الاحصائيات

ومنذ وقف إطلاق النار (11 أكتوبر 2025): بلغ إجمالي الشهداء: 439 شهيدا و1223 مصابا فيما جرى انتشال 688 جثمان شهيد.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 71409 شهيدًا 171304 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023 م.

