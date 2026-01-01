الطقس: أجواء غائمة جزئيا وارتفاع على درجات الحرارة

رام الله/سما/

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الأحد، غائماً جزئياً الى صاف، باردا، خاصة في المناطق الجبلية، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، والرياح جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

في ساعات المساء والليل: يكون الجو غائما جزئيا وشديد البرودة، خاصة فوق المناطق الجبلية، وتكون الرياح جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

ويكون الجو، يوم غد الاثنين، غائماً جزئيا إلى بارد، خاصة في المناطق الجبلية، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، وخلال ساعات المساء تتأثر البلاد بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة، لذا تسقط أمطار متفرقة على المناطق الشمالية، وخلال ساعات الليل تمتد الأمطار إلى المناطق الوسطى والجنوبية تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحيانا ، وتكون الرياح جنوبية غربية الى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا تصل سرعتها في بعض الهبات الى 70 كم / ساعة والبحر مائجا.

والثلاثاء، يكون الجو غائما وبارداً الى شديد البرودة، حيث يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي، ويطرأ انخفاض آخر ملموس على درجات الحرارة، وتسقط الأمطار على معظم المناطق، تكون غزيرة، ومصحوبة بعواصف رعدية، وتساقط البرد أحيانا، وتكون الرياح جنوبية غربية الى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا تصل سرعتها في بعض الهبات الى 70 كم / ساعة والبحر مائجا .

والأربعاء، يكون الجو غائما الى غائم جزئي باردا الى شديد البرودة، وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق.