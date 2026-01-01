مظاهرة في تل أبيب للمطالبة بلجنة تحقيق رسمية في إخفاقات 7 اكتوبر

القدس المحتلة / سما/

شهدت ساحة "هبيما" في تل أبيب مساء اليوم السبت، مظاهرة للمطالبة بإنشاء لجنة تحقيق رسمية، في إخفاقات 7 أكتوبر، على خلفية محاولات الحكومة "تبييض الحقائق والتهرب من المسؤولية والانقلاب على النظام الديمقراطي".

وخلال المظاهرة، أكد عامي أيالون، رئيس جهاز الشاباك الأسبق وقائد سلاح البحرية السابق، أن "هذه الحكومة المتمردة يجب إسقاطها"، مضيفًا أن سياسات الحكومة "تمثل تهديدًا للرؤية الصهيونية وتقوض قيم الآباء المؤسسين المنصوص عليها في إعلان الاستقلال، كما أنها تدوس على السلطة القضائية".

وأشار إلى أن "العام المقبل هو عام الانتخابات الذي سيحدد مستقبل دولة إسرائيل".

وفي تطور أمني، أوقفت الشرطة شخصين خلال شجار في الساحة، يشتبه في تورطهما باستخدام رذاذ الفلفل، وتم نقلهما للتحقيق في مركز الشرطة.

كما شاركت في المظاهرة شخصيات بارزة، حيث طالبوا جميعًا بمحاسبة الحكومة على محاولاتها لإخفاء الحقيقة حول "المجزرة التاريخية".