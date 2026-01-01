  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

مظاهرة في تل أبيب للمطالبة بلجنة تحقيق رسمية في إخفاقات 7 اكتوبر

السبت 10 يناير 2026 11:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
مظاهرة في تل أبيب للمطالبة بلجنة تحقيق رسمية في إخفاقات 7 اكتوبر



القدس المحتلة / سما/

شهدت ساحة "هبيما" في تل أبيب مساء اليوم السبت، مظاهرة للمطالبة بإنشاء لجنة تحقيق رسمية، في إخفاقات 7 أكتوبر، على خلفية محاولات الحكومة "تبييض الحقائق والتهرب من المسؤولية والانقلاب على النظام الديمقراطي".

وخلال المظاهرة، أكد عامي أيالون، رئيس جهاز الشاباك الأسبق وقائد سلاح البحرية السابق، أن "هذه الحكومة المتمردة يجب إسقاطها"، مضيفًا أن سياسات الحكومة "تمثل تهديدًا للرؤية الصهيونية وتقوض قيم الآباء المؤسسين المنصوص عليها في إعلان الاستقلال، كما أنها تدوس على السلطة القضائية".

وأشار إلى أن "العام المقبل هو عام الانتخابات الذي سيحدد مستقبل دولة إسرائيل".

وفي تطور أمني، أوقفت الشرطة شخصين خلال شجار في الساحة، يشتبه في تورطهما باستخدام رذاذ الفلفل، وتم نقلهما للتحقيق في مركز الشرطة.

كما شاركت في المظاهرة شخصيات بارزة، حيث طالبوا جميعًا بمحاسبة الحكومة على محاولاتها لإخفاء الحقيقة حول "المجزرة التاريخية".

الأكثر قراءة اليوم

يضم دولة نووية.. تحالف ثلاثي جديد قد يغير موازين القوى في الشرق الأوسط وخارجه

“أسوأ مجرم بتاريخ البشرية”.. وزير الدفاع الباكستاني يدعو إلى اختطاف نتنياهو بالقوة ومحاكمته على جرائمه

شقيقة زوجة توني بلير: 7 أكتوبر يوم اسطوري وتاريخي وساهم بانتشار الإسلام عالميا

ايران ترفع حالة الجهوزية القصوي ..آلاف الإسرائيليين يتلقون رسائل تهديد بهجوم صاروخي عند منتصف الليل

تسريبات عن “صفقة سرية” بين نتنياهو وهرتسوغ.. رجل أعمال يفجر مفاجأة مدوية

شرطة غزة تقبض على 3 متهمين بجريمة قتل وقعت مطلع الشهر الحالي

مصر والأردن يطلقان تحذيرا ناريا من خطوة إسرائيلية "خطيرة" بالضفة الغربية

الأخبار الرئيسية

تل أبيب : ايران سوف ترد بشكل كبير ضد الاهداف الامريكية والاسرائيلية

ما هي تقديرات الاستخبارات العسكرية الاسرائيلية لتطورات الاوضاع في ايران؟

مصر والأردن يطلقان تحذيرا ناريا من خطوة إسرائيلية "خطيرة" بالضفة الغربية

ايران ترفع حالة الجهوزية القصوي ..آلاف الإسرائيليين يتلقون رسائل تهديد بهجوم صاروخي عند منتصف الليل

“أسوأ مجرم بتاريخ البشرية”.. وزير الدفاع الباكستاني يدعو إلى اختطاف نتنياهو بالقوة ومحاكمته على جرائمه

الاتصالات الفلسطينية