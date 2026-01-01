  1. الرئيسية
إيران تعلن اعتقال جاسوس أجنبي بتهمة العمل لصالح الموساد

السبت 10 يناير 2026 11:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
إيران تعلن اعتقال جاسوس أجنبي بتهمة العمل لصالح الموساد



طهران/ وكالات/

 أعلن جهاز الاستخبارات التابع لحرس الثورة الإسلامية في إيران، اليوم السبت، اعتقال شخص يحمل جنسية أجنبية، بتهمة العمل لصالح الاستخبارات الإسرائيلية "الموساد".

وأوضح جهاز استخبارات حرس الثورة الإيراني، في بيان، أن الجاسوس دخل الأراضي الإيرانية بشكل سري، وقام بجمع معلومات ميدانية وتقييم الوضع الأمني، لا سيما ما يتعلق بما وصفه البيان بـ "الأعمال الإرهابية التي ينفذها عملاء داخل البلاد".

وأضاف البيان أنه خلال تفتيش أمتعة الموقوف والمخبأ الذي كان يستخدمه، عثرت الأجهزة الأمنية على وثائق وأدلة قالت إنها تثبت تورطه في أنشطة تجسسية لصالح الاستخبارات الإسرائيلية.

اتهامات تركية للموساد بتأجيج الاحتجاجات

في سياق متصل، اتهم وزير الخارجية التركي جهاز الموساد بالوقوف وراء تأجيج الاحتجاجات في إيران، معتبرًا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يسعى إلى إشعال صراع إقليمي.

وقال وزير الخارجية التركي، في تصريحات رسمية، إن "الموساد لا يخفي هذا الأمر"، مضيفًا: "إنهم يدعون الشعب الإيراني إلى الانتفاض ضد النظام عبر حساباتهم على الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي، وعلى رأسها تويتر".

وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوترات الإقليمية، وتبادل الاتهامات بين أطراف عدة بشأن دور الاستخبارات الأجنبية في الاضطرابات الداخلية التي تشهدها إيران.

