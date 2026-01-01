  1. الرئيسية
السبت 10 يناير 2026 11:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
تل أبيب : ايران سوف ترد بشكل كبير ضد الاهداف الامريكية والاسرائيلية



القدس المحتلة / سما/

رفعت إسرائيل حالة التأهب خشية لجوء ايران الى استهداف القواعد الأمريكية والإسرائيلية تزامنا مع تصاعد الاحتجاجات.

وبحسب صحيفة معاريف الإسرائيلية فقد لاحظت المؤسسة العسكرية الإسرائيلية، تغيراً في منحى الاحتجاجات منذ ليلة الخميس. فقد اتسع نطاق المظاهرات بشكل كبير، وازداد عدد المتظاهرين بشكل ملحوظ، لكن حدة المظاهرات ازدادت أيضاً، حيث بات المتظاهرون أكثر عنفاً ويهاجمون رموز الحكومة وبنية السلطة في إيران.

في الوقت نفسه، أجرى مسؤولون في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مناقشات تمهيدية حول كيفية شنّ هجوم على إيران، إذا لزم الأمر، لتنفيذ تحذيرات ترامب.

ووفقًا لمسؤول تحدث إلى صحيفة وول ستريت جورنال، فإن من بين الخيارات المطروحة شنّ غارة جوية واسعة النطاق على عدة أهداف عسكرية إيرانية.

وقال مسؤول آخر إنه لا يوجد اتفاق على مسار العمل المزمع اتخاذه، وأنه لم يتم تحريك أي معدات أو أفراد عسكريين استعدادًا للهجوم. كما غرد ترامب على شبكته الاجتماعية "تروث سوشيال": "إيران تتوق إلى الحرية، ربما أكثر من أي وقت مضى. الولايات المتحدة مستعدة للمساعدة!".

وبعد هذه الكلمات من الرئيس ترامب، قام مستشاره المقرب، السيناتور ليندسي غراهام، بتصعيد اللهجة قائلاً: "إلى الشعب الإيراني: كابوسكم الطويل على وشك الانتهاء. لقد لاحظ الرئيس ترامب وجميع محبي الحرية شجاعتكم وتصميمكم على إنهاء الظلم وراقبوهما عن كثب".

