الاحتلال يطلق النار على شاب في الخليل

الخليل/ سما/

اطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي النار على شاب وإصابته بجروح بحجة محاولة تنفيذ عملية دهس في مدينة الخليل.

وافادت مصادر محلية، بان جنود الاحتلال اطلقوا النار على سيارة فلسطينية وبداخلها شاب، وفيما يبدو بأنه اصيب.

واضافت المصادر، بأن الحادثة وقعت في منطقة خلة حاضور القريبة من الحرم الإبراهيمي.

وقد دفع جيش الاحتلال بتعزيزات للمنطقة ومنع المواطنين من الاقتراب من السيارة او تقديم مساعدة للشاب داخل السيارة.

في تطور لجريمة اطلاق النار على مواطن فلسطيني، اوضحت المصادر المحلية، ان المواطن شاكر فلاح احمد الجعبري 50 عاما، كان يقود سيارته ومعه ابنته واحفاده وكان يقوم بايصالهم الى منزلهم وقد أطلق جنود الاحتلال الرصاص الحي باتجاهه فاصيب بجراح وتم اخراج الاطفال وابنته من السيارة، ولم تعرف بعد خطورة اصابته.

وذكرت المصادر، ان قوات الاحتلال منعت سيارة إسعاف تابعة للهلال الاحمر من الوصول الى السيارة وتقديم المساعدة له وفي وقت لاحق قامت قوات الاحتلال بأخذ المواطن المصاب دون معرفة خطورة اصابته.