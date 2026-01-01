  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال يطلق النار على شاب في الخليل

السبت 10 يناير 2026 11:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يطلق النار على شاب في الخليل



الخليل/ سما/

اطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي النار على شاب وإصابته بجروح بحجة محاولة تنفيذ عملية دهس في مدينة الخليل.

وافادت مصادر محلية، بان جنود الاحتلال اطلقوا النار على سيارة فلسطينية وبداخلها شاب، وفيما يبدو بأنه اصيب.

واضافت المصادر، بأن الحادثة وقعت في منطقة خلة حاضور القريبة من الحرم الإبراهيمي.

وقد دفع جيش الاحتلال بتعزيزات للمنطقة ومنع المواطنين من الاقتراب من السيارة او تقديم مساعدة للشاب داخل السيارة.

في تطور لجريمة اطلاق النار على مواطن فلسطيني، اوضحت المصادر المحلية، ان المواطن شاكر فلاح احمد الجعبري 50 عاما، كان يقود سيارته ومعه ابنته واحفاده وكان يقوم بايصالهم الى منزلهم وقد أطلق جنود الاحتلال الرصاص الحي باتجاهه فاصيب بجراح وتم اخراج الاطفال وابنته من السيارة، ولم تعرف بعد خطورة اصابته.

وذكرت المصادر، ان قوات الاحتلال منعت سيارة إسعاف تابعة للهلال الاحمر من الوصول الى السيارة وتقديم المساعدة له وفي وقت لاحق قامت قوات الاحتلال بأخذ المواطن المصاب دون معرفة خطورة اصابته.

الأكثر قراءة اليوم

يضم دولة نووية.. تحالف ثلاثي جديد قد يغير موازين القوى في الشرق الأوسط وخارجه

“أسوأ مجرم بتاريخ البشرية”.. وزير الدفاع الباكستاني يدعو إلى اختطاف نتنياهو بالقوة ومحاكمته على جرائمه

شقيقة زوجة توني بلير: 7 أكتوبر يوم اسطوري وتاريخي وساهم بانتشار الإسلام عالميا

ايران ترفع حالة الجهوزية القصوي ..آلاف الإسرائيليين يتلقون رسائل تهديد بهجوم صاروخي عند منتصف الليل

تسريبات عن “صفقة سرية” بين نتنياهو وهرتسوغ.. رجل أعمال يفجر مفاجأة مدوية

مصر والأردن يطلقان تحذيرا ناريا من خطوة إسرائيلية "خطيرة" بالضفة الغربية

شرطة غزة تقبض على 3 متهمين بجريمة قتل وقعت مطلع الشهر الحالي

الأخبار الرئيسية

تل أبيب : ايران سوف ترد بشكل كبير ضد الاهداف الامريكية والاسرائيلية

ما هي تقديرات الاستخبارات العسكرية الاسرائيلية لتطورات الاوضاع في ايران؟

مصر والأردن يطلقان تحذيرا ناريا من خطوة إسرائيلية "خطيرة" بالضفة الغربية

ايران ترفع حالة الجهوزية القصوي ..آلاف الإسرائيليين يتلقون رسائل تهديد بهجوم صاروخي عند منتصف الليل

“أسوأ مجرم بتاريخ البشرية”.. وزير الدفاع الباكستاني يدعو إلى اختطاف نتنياهو بالقوة ومحاكمته على جرائمه

الاتصالات الفلسطينية