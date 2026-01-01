مصر والأردن يطلقان تحذيرا ناريا من خطوة إسرائيلية "خطيرة" بالضفة الغربية

سما / وكالات /

حذرت مصر والأردن من خطورة الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية في الضفة الغربية المحتلة كونها تدفع نحو تفجير الأوضاع وتقويض كل جهود التهدئة وفرص تحقيق السلام العادل.

وأكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ونظيره الأردني أيمن الصفدي في اتصال بينهما على أن السلام العادل يقوم على أساس حل الدولتين كسبيل وحيد لتحقيق الأمن والاستقرار والسلام الدائم في المنطقة.

وطالبت مصر والأردن بضرورة الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتنفيذ بنوده كاملة وفق خطة الرئيس دونالد ترامب، وضرورة إدخال مساعدات إنسانية كافية ومستدامة والمضي نحو المرحلة الثانية من الاتفاق.

وأكد الوزيران على أهمية الإعلان عن تشكيل لجنة تكنوقراط فلسطينية لإدارة القطاع ونشر قوة الاستقرار الدولية وتهيئة الظروف اللازمة للتعافي المبكر وإعادة الإعمار.

وشددا على ضرورة الحفاظ على وحدة الأرض الفلسطينية بين الضفة الغربية وقطاع غزة، وربط جهود تحقيق الاستقرار بأفق سياسي واضح يحقق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين.

كما بحث الوزيران تطورات الأوضاع في سوريا ولبنان، وأكدا أهمية تحقيق الأمن والاستقرار في سوريا واحترام سيادتها ووحدة أراضيها وضمان سلامة مواطنيها.

وطالبا بوقف الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان وضمان أمنه واستقراره وسيادته وجهوده في دعم مؤسساته الوطنية.

وأعرب الوزيران عن رفضهما الكامل لإعلان إسرائيل اعترافها بإقليم أرض الصومال، وأكدا دعمهما الكامل لسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة ووحدة وسلامة أراضيها باعتبارها ركيزة أساسية لاستقرار منطقة القرن الإفريقي والبحر الأحمر.

كما أكد الوزيران على دعم كل الجهود المستهدفة لتحقيق التهدئة وخفض التصعيد في اليمن ودعم الحوار اليمني - اليمني بما يضمن أمن واستقرار اليمن والمنطقة واحترام سيادته وتلبية طموحات شعبه الشقيق.

وعلى صعيد العلاقات الثنائية بين مصر والأردن أكد الوزيران خلال الاتصال عمق ومتانة العلاقات الأخوية التاريخية الراسخة بين الأردن ومصر، والحرص المشترك على تعزيز آفاق التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات الاقتصادية والاستثمارية والبناء على آليات التنسيق القائمة بين البلدين، بما يخدم مصالح الجانبين والشعبين الشقيقين.