ايران ترفع حالة الجهوزية القصوي ..آلاف الإسرائيليين يتلقون رسائل تهديد بهجوم صاروخي عند منتصف الليل

القدس المحتلة / سما/

تلقى آلاف الإسرائيليين خلال الساعات الماضية رسائل نصية قصيرة تحمل تهديدات أمنية باللغة الإنجليزية، حذّرت من هجوم وشيك عند منتصف الليل، في ما قدّره محللون إسرائيليون بأنه حملة حرب نفسية تقف خلفها جهات قرصنة مرتبطة بإيران، بهدف بث الخوف والبلبلة داخل الشارع الإسرائيلي.

وجاء في نص الرسائل: "نحن قادمون، انظروا إلى السماء عند منتصف الليل"، فيما لم تصدر أي تعليمات طارئة رسمية للجمهور حتى الآن.

وبحسب التقديرات الإسرائيلية، تأتي هذه الرسائل في ظل تصاعد غير مسبوق في الضغوط الداخلية على النظام الإيراني، على خلفية موجة احتجاجات دامية تشهدها البلاد منذ أسابيع.

وأفادت تقارير إعلامية غربية بأن المرشد الإيراني علي خامنئي أصدر تعليماته برفع مستوى الجهوزية لدى "الحرس الثوري" إلى أعلى درجة، وهي أعلى من تلك التي سادت خلال المواجهة الأخيرة مع إسرائيل.

وفي الوقت الذي يتهم فيه النظام الإيراني "عملاء لإسرائيل والولايات المتحدة" بالوقوف خلف الاحتجاجات، تتحدث تقارير عن سقوط أكثر من 200 قتيل برصاص القوات الأمنية، وفوضى داخل أجهزة الشرطة، إلى جانب مؤشرات على تصدع داخلي في بنية الحكم.

وفي هذا السياق، صرّح مستشار الأمن القومي الإيراني علي لاريجاني بأن إيران في "حالة حرب" مع إسرائيل، غير أن مصادر إسرائيلية رأت أن إرسال الرسائل التهديدية يهدف إلى إظهار قوة خارجية، في وقت يواجه فيه النظام الإيراني أخطر تحدياته داخليًا.

في المقابل، حذّر الرئيس الأميركي دونالد ترامب من أن الولايات المتحدة سترد "بقوة" في حال تعرّض المتظاهرون في إيران لأي أذى جسدي، في إشارة إلى تصاعد التوتر الدولي بالتوازي مع الأزمة الداخلية في طهران.