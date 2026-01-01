السيسي: يجب الإسراع في بدء تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق غزة ونجدد رفضنا لتهجير الفلسطينيين

رام الله / سما/

شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على ضرورة التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وذلك وسط تقارير عن اقتراب الانتقال إلى المرحلة الثانية.

واستقبل السيسي، الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي كايا كالاس، وبحثا الأوضاع في قطاع غزة، وكذلك قضايا دولية وإقليمية أخرى، بحسب بيان لرئاسة الجمهورية اليوم السبت.

وخلال اللقاء، شدد السيسي وكالاس، على “ضرورة التنفيذ الكامل للاتفاق، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع بشكل منتظم ودون قيود”، كما “تم التشديد على رفض أي مساعٍ لتهجير الفلسطينيين من أرضهم، والتأكيد على ضرورة الإسراع في بدء تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وعملية إعادة إعمار القطاع”، وفق البيان.

كما أكد البيان المصري، أنه تم التشديد خلال اللقاء على “ضرورة مواصلة العمل لاستئناف العملية السياسية وصولا إلى تحقيق سلام شامل وعادل ودائم، وفقا لحل الدولتين”.

وتناول السيسي وكالاس، كذلك الأوضاع في ليبيا والسودان وسوريا ولبنان وإيران وأوكرانيا، و”تم التأكيد على ضرورة تسوية الأزمات ذات الصلة بالطرق السلمية وبما يحافظ على وحدة وسلامة تلك الدول ومقدرات شعوبها، مع التشديد على ضرورة تجنب أي تصعيد عسكري لما سوف يترتب على ذلك من تداعيات وخيمة ستؤثر على الجميع”.

ويوم الخميس، عقد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، مباحثات مع كالاس في القاهرة، وقال في مؤتمر صحفي لاحق إن الولايات المتحدة الأمريكية ستعلن قريبا عن جميع الاستحقاقات المتعلقة بالمرحلة الثانية من اتفاق غزة، نظرا لارتباط الخطة بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

واكد الوزير المصري الأهمية البالغة للمرحلة الثانية من اتفاق غزة لما تتضمنه من نشر لقوة الاستقرار الدولية واللجنة الإدارية الفلسطينية على الأرض، بجانب توفير الخدمات الأساسية للفلسطينيين ومشروعات التعافي المبكر وإعادة الإعمار.