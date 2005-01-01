الاحتلال يعيد نشر جنوده بالضفة لتأمين المستوطنات الجديدة

رام الله / سما/

قال المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الإستيطان في تقريره الدوري اليوم السبت، ان جبش الاحتلال يعيد نشر قواته في الضفة لتأمين المستوطنين في المستوطنات الجديدة.

واضاف المكتب في تقريره، انه وعلى امتداد عام 2025 دفع ما يسمى بـ "مجلس التخطيط الأعلى في " الادارة المدنية " للاحتلال قدما بتخطيط وبناء 28136 وحدة سكنية للاستيطان، كان آخرها 1033 وحدة في مستوطنات أصفار ويتسهار وصانور في نهاية العام ، ما يعتبر رقما قياسيا مقارنة بأعوام سابقة.

واضاف التقرير "كما كان المجلس الوزاري الاسرائيلي المصغر (الكابنيت) قد قرر إقامة 14 مستوطنة جديدة وتسوية مكانة خمس نقاط استيطانية أخرى في سلسلة خطوات حطمت ما كان مألوفا من خطوات في مجال الاستيطان على مدى السنوات الثلاث الأخيرة ، بعد ان فرضت قيود (ولو مؤقتة) على الجدل الدائر في أوساط أحزاب الحكومة حول فرص "فرض السيادة" على الضفة الغربية أو أجزاء منها بدءا بالأغوار الفلسطينية.

وتابع التقرير "وهكذا تجول الجدل : ان لم تكن "سيادة ، فعلى الأقل استيطان زاحف ومستوطنات جديدة : عشرات المستوطنات الجديدة أقامتها الحكومة الحالية، وعشرات من البؤر الاستيطانية تمت تسوية اوضاعها. في مناطق مختلفة من الضفة الغربية أقيمت أيضا اكثر من 140 "مزرعة رعوية" تستولي من خلال اوامر عسكرية يصدرها قائد المنطقة الوسطى ، آفي بلوط ، على "أراضي دولة" بمساحة نحو مليون دونم، ما يساوي نصف مساحة أراضي الدولة في الضفة الغربية . كما تحركت خطة الربط بين القدس ومعاليه ادوميم (خطة E1 ) ، نحو التنفيذ، بعد تجميد استمر ثلاثة عقود ، وهي الخطة الأهم من ناحية استراتيجية باعتبارها تغلق الطريق على ما يسمى حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية".

واضاف التقرير "بسرعات قياسية تحركت عجلة الاستيطان في العام الماضي. مؤخرا وفي خطوة وصفت بأنها "تسريع لافت" لمسار شرعنة البؤر الاستيطانية، أقرت سلطات الاحتلال نهاية العام الماضي الاعتراف بعدد من المزارع الرعوية، كان أخطرها الاعتراف بالمزرعة الاستيطانية "هار بيزك" المقامة على أراضي بلدة رابا جنوب شرقي جنين في موقع استراتيجي يقع على " جبل السالمة " على ارتفاع 713 مترا فوق سطح البحر، تحول الموقع من بؤرة رعوية إلى مستوطنة معترف بها رسميا في وقت قياسي في أقل من شهر، متجاوزا الإجراءات المعتادة التي كانت تستغرق شهورا وحتى سنوات لاستكمال مسار التسوية.السيطرة على هذا الجبل ببؤرة استيطانية تتحول بسرعة قياسية الى مستوطنة يعني إحكام المراقبة على محيط واسع؛ إذ يطل موقعها غربا على مدن الساحل حتى حيفا، وشرقا على الأغوار وجبال الأردن، ما يحول الموقع من مجرد مزرعة استيطانية إلى نقطة تحكم إستراتيجية وسيطرة دائمة على الأرض وما حولها".

ولفت التقرير "ان هذا التسارع في فرض وقائع استيطانية جديدة على الارض بحاجة الى تأمين لفرض السيطرة من جيش الاحتلال وفرق الطوارئ وميليشيات بن غفير. في الضفة الغربية يعمل جيش الاحتلال هذه الأيام من خلال 21 كتيبة ميدانية، يشعر جيش الاحتلال بالارتياح بأن انتهاء الحرب في غزة سوف يسمح له بنقل الاهتمام والموارد إلى الضفة الغربية ، التي تشهد حالة من الاحتقان . اوساط الجيش تقول أن كتيبتين نظاميتين ، قويتين ومجهزتين بوسائل قتالية سوف تنقلان خلال أسبوعين تقريبًا من جفعاتايم ومكفير للعمل في الضفة الغربية. زيادة عديد قوات الاحتلال في الضفة الغربية امر طبيعي بعد ان ازدادت مساحة الدفاع بفعل انتشار الاستيطان والبؤر الاستيطانية وما يسمى بالمزارع الرعوية بنسبة 200 في المئة في السنوات الثلاث الأخيرة".

وتحذر أوساط في جيش الاحتلال حسب مصادر صحفية اسرائيلية، على صلة بمراجع أمنية، من خطورة الوضع ، ويشعر جيش الاحتلال وفق هذه الاوساط بالقلق إزاء التغيير نحو الأسوأ . ففي العديد من المناطق التي تُعتبر الاوضاع فيها معتدلة، مثل وسط غوش عتصيون أو على خط التماس مع "الشارون" وسط اسرائيل، يرفض المستوطنون السماح للمواطنين الفلسطينيين بالوصول الى اراضيهم وحقولهم حول سياج مستوطنتهم، والسبب، حسب المزاعم المعروفة هو " خوف هؤلاء المستوطنين من أن يكون بعض هؤلاء الفلسطينيين إرهابيين محتملين " .

وهكذا، "فإن تسارع إقامة المستوطنات والبؤر الاستيطانية في الضفة الغربية، خلال السنوات الأخيرة ، وخاصة في عامي الحرب الوحشية على قطاع غزة ، بدأ جيش الاحتلال يدفع نحو إعادة تنظيم انتشاره وتوسيع حضوره العسكري، بكل ما يترتب على ذلك من شق طرق جديدة، إقامة مواقع عسكرية، وزيادة عدد الكتائب المخصّصة لمهام "تأمين وحماية" المستوطنين . يعمل جيش الاحتلال على إعادة تنظيم صفوفه في المنطقة لـ" تأمين " ما يقارب ضعف المساحات المأهولة التي ينتشر فيها مستوطنون، بما يشمل توسيع نطاق انتشاره العسكري وزيادة عدد الكتائب المخصّصة لما يُسمّى مهام "الأمن" ، وخاصة بعد ان صادقت الحكومة الإسرائيلية مؤخرا على إقامة 21 مستوطنة، بينها مستوطنة "صانور" التي أُخليت عام 2005 من شمالي الضفة، إلى جانب 19 مستوطنة أخرى لا تزال في مراحل التخطيط".

ولفتت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، الاحد الماضي في احد تقاريرها إلى أن الجيش الإسرائيلي بدأ فعليًا بأعمال ميدانية في شمال غرب الضفة، تشمل شق طرق جديدة وإقامة مواقع عسكرية، بهدف تأمين إعادة بناء مستوطنات أُخليت خلال خطة "فك الارتباط" . تقرير الصحيفة المذكورة أوضح أن قوات الاحتلال تعمل حاليًا على شق طريق يلتف حول قرية سيلة الظهر الفلسطينية، شمال جنين، لإقامة موقع عسكري جديد يتولى "تأمين" مستوطنة "صانور"، مع استعدادات مماثلة تشمل مستوطنة "حومش"، وربما "كديم" و"غنيم" اللتان أخليتا كذلك في إطار "فك الارتباط" عام 2005. وقد اعتبرت الصحيفة أن إعادة إقامة مستوطنة "صانور" والمستوطنات التي كانت قد أخليت بالتوازي مع تسارع إقامة بؤر استيطانية جديدة، سيحدث تغييرًا في نمط الحياة في شمال غرب الضفة خلال عام 2026. كما يشير التقرير إلى أن المنطقة الممتدة من محيط مستوطنة "كدوميم" في محافظة قلقيلية شمالًا، وصولًا إلى الجيب الاستيطاني الصغير المتبقي في الزاوية الشمالية الغربية من الضفة ، والتي كانت مغلقة أمام الإسرائيليين، ولم يبقَ فيها سوى عدد محدود من المستوطنات، بينها "مافو دوتان" و"ريحان" أصبحت في ظل هذه التطورات بحاجة ماسة الى تأمين ميداني يتولاه جيش الاحتلال . ولفتت الصحيفة إلى أن هذه التحركات تأتي في سياق ما وصفه التقرير بـ"ثورة استيطانية هادئة"، تُنسب إلى تعاظم دور وزير المالية، والوزير المسؤول عن الاستيطان في وزارة الأمن، بتسلئيل سموتريتش، في إدارة شؤون الضفة الغربية .

ومع توسيع المستوطنات، ذكر التقرير أن الجيش يعزّز قدراته الاستخبارية والتكنولوجية في شمال الضفة، بما يشمل أبراج مراقبة، رادارات، ووسائل اتصال، إلى جانب تغييرات في أنماط الانتشار العسكري ، بعد ان تضاعف عدد المستوطنات التي أقيمت في نطاق سيطرته خلال السنوات الثلاث الأخيرة، ليصل إلى قرابة 40 مستوطنة وبؤرة استيطانية. يشار هنا أن جيش الاحتلال انتقل منذ السابع من تشرين اول 2023 إلى نمط عمل يعتمد على نشاط عسكري مكثف ومتواصل داخل المناطق الفلسطينية، بما في ذلك مناطق مصنفة ( A ) ، بزعم حماية المستوطنين وحركة السير على الطرق . كما شهدت الفترة الماضية توسيع دور ما يسمى " فرق التأهب " داخل المستوطنات، التي تتكوّن من المستوطنين أنفسهم، ويتلقون أسلحة وتجهيزات عسكرية ويعملون تحت إشراف ضباط أمن محليين ، بعد ان زوّد جيش الاحتلال هذه الفرق، خلال العامين الأخيرين، بأسلحة رشاشة، ووسائل اتصال، وعتاد عسكري إضافي، مع بحث إمكانية تزويدها بقذائف مضادة للدروع وقنابل يدوية

وفي موازاة ترتيبات إعادة انتشار وحدات جيش الاحتلال من أجل تأمين المستوطنين في المستوطنات الجديدة تخطط السلطات الإسرائيلية لنقل عائلات إسرائيلية إلى بؤر استيطانية عشوائية وإسكانها في مبان مؤقتة، وأن يتم لاحقا بناء مبان دائمة ومؤسسات تعليمية وشق شوارع داخلها ، حسبما ذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” يوم الأربعاء الماضي ، وذلك استنادا لتعهد رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، في الاتفاقيات الائتلافية مع حزب الصهيونية الدينية، بإقامة 70 مستوطنة . ونقلت الصحيفة عن مسؤول في المستوطنات قوله إنه “إذا كان العام 2025 عام ثورة في القرارات وتغيير مفهوم العمل، فإن العام 2026 هو عام الميدان، وسنرى الأقدام على الأرض فعليا”. وتشمل المخططات الاستيطانية للعام الجديد عزل مدن وبلدات فلسطينية، بينها مدينة أريحا، التي يجري التخطيط لعزلها بواسطة مستوطنات، بينها “مدينة التمور” التي سينقل إليها سكان حريديون، إلى جانب إقامة مستوطنات أخرى “ستنشئ غلافا حول أريحا”. ويستند هذا المخطط إلى ما يسميه قادة المستوطنين ضرورة أمنية وتغيير المفهوم الأمني الإسرائيلي عند الحدود بعد السابع من أكتوبر”. ويتم ترجمة “الضرورة الأمنية” على الأرض بتوسيع المستوطنات وإقامة أخرى جديدة، وبضمن ذلك داخل جيوب بين القرى الفلسطينية، التي ستقام فيها “مؤسسات تعليمية” وبينها معاهد دينية لتدريس التوراة وبؤر استيطانية على شكل مزارع، وقسم منها ستكون قريبة من الحدود بين الضفة الغربية والأردن .وحسب المخططات، فإن طلاب هذه المعاهد الدينية سيخضعون لتدريبات على حمل السلاح واستخدامه، كما تشمل هذه المخططات إقامة معهد ديني كهذا بمحاذاة قرية العوجا، شمال أريحا. وهذا النموذج سينقل إلى منطقة جنوب جبل الخليل أيضا، حسب الصحيفة، حيث أقيمت مجموعة من البؤر الاستيطانية على شكل مزارع، بين مستوطنة “كرمل” ومستوطنة “عوتنيئيل”، من أجل الفصل بين مناطق قريتي يطا والسموع وبين قرى في النقب. كما سينقل هذا النموذج إلى مستوطنات في منطقة رام الله وشمال القدس الشرقية.

وفي النشاطات الاستيطانية التي تتولاها سلطات الاحتلال نشرت وزارة البناء والاسكان الاسرائيلية مناقصة لبناء 3401 وحدة استيطانية ضمن مشروع ( E1 ) لربط مستوطنة “معاليه أدوميم” مع القدس الغربية ، ما يحول دون إنشاء منطقة حضرية فلسطينية متصلة بين رام الله والقدس الشرقية وبيت لحم . يجري هذا قبل ان تبت المحكمة بالتماسات كانت قد تقدمت بها كل من حركة “السلام الآن”، بالتعاون مع منظمة عير عميم، ومنظمة بيمكوم، وعشرات الفلسطينيين في المنطقة إلى المحكمة للمطالبة بإلغاء المشروع . وتنتظر المحكمة الآن رد الدولة على مطالب مقدمي الالتماسات، وقد رفضت المحكمة تجميد المشروع لحين صدور القرار النهائي في الالتماسات، وبالتالي، تمكنت الحكومة من المضي قدماً في الترويج للبناء . ويهدف البناء في المنطقة E1 حسب حركة " سلام اآن " إلى ترسيخ واقعٍ لا رجعة فيه على الأرض، ما يُفضي إلى قيام دولةٍ واحدة، تُشير جميع الدلائل إلى أنّها ستتخذ شكل نظام فصلٍ عنصري. إنّ إصلاح الضرر الناجم عن البناء في المنطقة E1 سيتطلّب سنواتٍ عديدة وجهوداً جبارة. وفي غضون ذلك، ستبقى المنطقة بأكملها عالقة في دوامة العنف والظلم وانعدام الأمل”.

كما جاء مطلع العام الجديد ثقيلا على محافظتي قلقيلية وسلفيت ، بعد أن اعلنت سلطات الاحتلال، الاربعاء الماضي الاستيلاء على 694 دونماً من أراضي بلدات كفر ثلث ودير استيا وبديا باعتبارها اراضي دولة للشروع بمخطط لإقامة تجمع استيطاني إلى الجنوب من مستوطنة "كرني شمرون" . وفي هذا السياق أفادت الإذاعة العبرية العامة أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي سوف تخصص نحو ملياري شيكل لتنفيذ مشروع استيطاني ضخم في شمالي الضفة الغربية، من شأنه إحداث فصل جغرافي فعلي بين محافظتي قلقيلية وسلفيت، عبر ربط مستوطنة “كرني شومرون” عمرانيًا وبنيويًا بمستوطنة “عِمانوئيل”. ويتضمن المشروع إقامة نحو 5,774 وحدة سكنية استيطانية جديدة ضمن أحياء مستحدثة تمتد شرقًا، بما يربط “كرني شومرون” بمشارف مستوطنة "عِمانوئيل"، إضافة إلى إنشاء ما يُسمى "مدينة تعليمية" تضم عشرات رياض الأطفال والمدارس، وقصر ثقافة، ونادٍ رياضي (كانتري كلاب)، إلى جانب مركز تجاري كبير.ولا تقتصر الخطة على البناء الاستيطاني، بل تشمل تطويرًا واسعًا للبنى التحتية، من بينها إعادة تعبيد الطرق في الأحياء القديمة، ودفن خطوط الجهد العالي تحت الأرض، وإنشاء حديقة بلدية باستثمار يتجاوز 10 ملايين شيكل، فضلًا عن تنفيذ تنظيم مروري شامل يشمل شق طرق جديدة ومسارات للدراجات الهوائية.

وفي الانتهاكات الأسبوعية التي وثقها المكتب الوطني للدفاع عن الأرض فقد كانت على النحو التالي في فترة إعداد التقرير:

القدس: استولى مستوطنون إسرائيليون على مبنى يعود لعائلة البصبوص في حي بطن الهوى في بلدة سلوان بعد ان دهمت قوة من شرطة الاحتلال وعناصر من جمعية "عطيرت كوهانيم" الاستيطانية المبنى وتم إجبار العائلة على الإخلاء تحت التهديد. وفي تصعيد لافت، نفّذ المستوطنون ما وصف بـ"الهجوم المزدوج"، ضد أهالي تجمع الحثرورة البدوي شرقي القدس المحتلة. حيث أرسلوا رسائل تهديد عبر طائرة مسيّرة تطالب الأهالي بالإخلاء الفوري للتجمع، ناشرين أجواء من الرعب والترويع المتعمد بين السكان.وأعقب التهديد اقتحام مباشر لمنازل التجمع تحت حماية قوات الاحتلال، جرى خلاله العبث بمحتويات البيوت وإحراق مقتنيات شخصية، إضافة إلى احتجاز عدد من الشبان لساعات طويلة والتحقيق معهم ميدانيًا، و في منطقة وعر البيك في بلدة عناتا هدمت جرافات الاحتلال مزرعة تعود للمقدسي إياس دنديس فيما أخطرت بلدية الاحتلال بهدم جزء من مدرسة ورياض الأقصى فرع "المئذنة الحمراء" في حارة السعدية بالبلدة القديمة من القدس المحتلة و أمهلت إدارة المدرسة أسبوعالعملية الهدم

الخليل: هدمت مجموعة من المستوطنين المسلحين من مستوطنة "حافات ماعون" والبؤرة الاستيطانية "اسخار امان" منشأتين زراعيتين "بركسين" في منطقة خلة عوض بالقرب من خربة الطويل بمسافر يطا وسرقوهما مع تحتويان عليه من معدات. وفي بلدة بيت أمر شمالا، هاجم مستوطنون مسلحون الأهالي في منطقة خربة القط جنوب البلدة، ومنعوهم من الوصول الى أراضيهم هنالك، بعد أن كانوا قد استولوا على جزء من أراضي البلدة في تلك المنطقة ونصبوا عليها بيتا متنقلاً وأحضروا قطعانا من الماشية إليها. و في خربة التبان في منطقة مسافر يطا اقتلع مستوطنون، وخربوا نحو 150 شجرة زيتون إضافة إلى تقطيع أجزاء من السياج المحيط بالأرض ، فيما جرف مستوطنون مساحات واسعة من أراضي الفلسطينيين في بلدة الظاهرية وبدأوا بشق طريق استيطاني جديد في منطقة الدير جنوب شرق البلدة،ويتفرع الطريق الجديد من طريق استيطاني سابق أنشأته قوات الاحتلال قبل نحو عشرة أيام في المنطقة نفسها، بطول يزيد على ستة كيلومترات، يمتد من منطقة زنوتا شرق البلدة إلى منطقتي السروات والدير جنوب شرق الظاهرية، وهي مناطق تشهد اقتحامات متكررة من مجموعات المستوطنين

بيت لحم: أصيب 15 مواطناً، بينهم 6 أطفال، خلال اعتداء استيطاني على منطقة "خلايل اللوز" جنوب شرقي بيت لحم.حيث هاجمت مجموعة من المستوطنين منازل المواطنين في المنطقة بالحجارة، وحاصرتها، وجاء الاعتداء بحماية قوات الاحتلال التي أطلقت قنابل الصوت والغاز صوب المنازل . وشرع مستوطنون، بتسييج أراضٍ في بلدة تقوع بهدف الاستيلاء عليها مساحتها 15 دونما مزروعة بأشجار الزيتون، ولا تبعد سوى عشرات الأمتار عن منازل المواطنين. وفي بلدة الخضر أخطرت قوات الاحتلال بهدم منزل في منطقة أرض الدير غربا بحجة البناء دون ترخيص ، كماهدمت جدارا استناديا في مدينة بيت جالا شيدته البلدية على طول 50 مترا لحماية الأرض وأجبرت قوات محمد سعيد الأعرج على هدم شقته الواقعة في الطابق الثاني من بناية تعود لعائلته، مساحتها (120) مترا مربعا، وتقع في حي صميع بمنطقة عين جويزة، بحجة البناء دون ترخيص

رام الله : هاجم عشرات المستوطنين منطقة مرج سيع الواقعة بين قريتي المغير وأبو فلاح وحاولوا الاعتداء على سيدة، ما أدى إلى اندلاع مواجهات بين الشبان والمستوطنين، أقدم خلالها المستوطنون على دهس شاب من قرية المغيّر، وطعن رجل من قرية أبو فلاح في رأسه ويده . فيما واصلت جرافات الاحتلال عمليات التجريف واقتلاع أشجار الزيتون في بلدة ترمسعيا المجاورة وألحقت أضرارًا واسعة بالأشجار والممتلكات، و في الأطراف الشمالية لبلدة سنجل هاجم مستوطنون، منزل المواطن نايف عبد النبي شبانة وقامو بتكسير شبابيك المنزل وسرقوا عددا من المقتنيات والممتلكات إضافة إلى إحداث تخريب واسع داخله. وفي بلدة عطارة شرع مستوطنون في تعبيد طريق إلى خربة طرفين الأثرية الواقعة ضمن أراضي البلدة والتي استولى المستوطنون عليها مؤخراً بهدف السيطرة على جبل مساحته تقدر بنحو 2000 دونم. فيما قامت مجموعات من المستوطنين بانشاء بؤرة استيطانية جديدة بين بلدتي دير دبوان ورمون

نابلس: هاجم مستوطنون مزارعين جنوب قرية عصيرة القبلية وأطلقوا النار لترهيبهم وطردهم، واستولوا على معدات زراعية تستخدم لرش المبيدات.فيما هاجم آخرون مركبات المواطنين قرب الشارع الالتفافي المحاذي لقرية دوما المجاورة ، ما أدى لإلحاق أضرار في بعضها،وفي بلدة اللبّن الشرقية، اقتحم مستوطنون خان اللبّن الأثري في البلدة بحماية جيش الاحتلال، وقاموا بأعمال استفزازية في المكان. وهاجم مستوطنون، منازل المواطنين على أطراف قرية بورين وفي بلدة بيتا في منطقة الظهرة بالبلدة بالحجارة قبل أن يتصدى لهم الأهالي ، واستولت سلطات الاحتلال على مساحات من أراضي بلدات الفندقومية وسيلة الظهر في محافظة جنين وبرقة في محافظة نابلس، بموجب الأمر العسكري الذي حمل الرقم ت/175/25 بنزع ملكية ما مجموعه 503 دونمات من أراضي البلدات الثلاث بهدف شق طريق "أمني" يصل بين مستعمرتي "حومش" و"صانور" اللتين تم إخلاؤهما عام 2005. فيما اقتحم مستوطنون، المنطقة الغربية من قرية بيت دجن وحاولوا الاعتداء على مواطن بينما كان يتواجد في مركبته برفقة طفله على الشارع الرئيسي . كما هاجم مستوطن من بؤرة “ديرخ إبرهام” مزرعة احد المزارعين في سهل بيت فوريك وقام بتهديد أصحاب المزرعة بإتلاف المحاصيل الزراعية والبيوت البلاستيكية والدفيئات داخل المزرعة

سلفيت: تصدّى مواطنون لهجوم واسع شنّه عشرات المستوطنين على أطراف قرية فرخة وسط إطلاق للرصاص الحي، حيث داهموا عددا من منازل المواطنين ومناطق تربية المواشي، ما أثار حالة من الخوف والتوتر في صفوف الأهالي. وفي بلدة دير بلوط اقتحم مستوطنون مسجد السلام بأحذيتهم وعبثوا بمحتوياته، والتقطوا صوراً جماعية عند محرابه، وأعاقوا حركة المركبات ومنعوها من المرور باتجاه مفترق البلدة . وفي بلدة كفر الديك اعتدى مستوطنون على مركبةالمواطن جابر الديك في منطقة "بلاط سوسيا" شمال البلدة، ما ألحق أضراراً مادية بالمركبة. فيما تجمهر آخرون عند الأطراف الشمالية لقرية بروقين ، وسرقوا آ 10 رؤوس أغنام من منطقة "الناقوس" تعود ملكيتها للمواطن مهند فاروق محمد بركات.

الأغوار: هدمت قوات الاحتلال "فيلتين" شرق مدينة أريحا، تعودان لمقدسيين، إحداهما مأهولة والأخرى حديثة البناء وسلمت إخطارا بهدم "فيلا" أخرى في المنطقة ذاتها . واقتحمت مجموعات من المستوطنين خربة الفارسية بالأغوار الشمالية مستخدمين مركبات جبلية (تركترونات)، وقاموا بمضايقة الأهالي والتجول حول مساكنهم، فيما هاجم آخرون عائلة الكعابنة، واعتدوا على أفرادها بالضرب المبرح، قبل اقتحام جيش الاحتلال المنطقة، في منطقة تل صمادي في الجفتلك شمال مدينة أريحا. وفي السياق أخطرت قوات الاحتلال بهدم منازل في الجفتلك عرف من بين أصحابها: عامر محمد حسن جهالين، وبهاء حسن محمد جهالين، وبسام محمود علي مساعيد. واقتحم مستوطنون خربة الحديدية بالأغوار الشمالية وطردت الرعاة الفلسطينيين أثناء رعيهم للمواشي في أراضيهم كما هاجم مستوطنون، تجمع شلال العوجا البدوي وأقدموا على تفريغ صهاريج المياه الخاصة بالسكان.و اعتدوا أيضًا على المتضامنين المتواجدين في المكان.